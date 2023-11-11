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ІзраїльТуризм

В ізраїльському аеропорту цивільні літаки почали садити «по-бойовому»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В ізраїльському аеропорту цивільні літаки почали садити «по-бойовому»

Момент посадки в аеропорту Тель-Авіва пасажирського літака Boeing 737 рейсом з Тбілісі (Грузія) виявився дуже напруженим. Пілотам довелося саджати літак «по-бойовому» через ракетний обстріл ізраїльської столиці та активну роботу системи протиракетної оборони «Залізний купол».

У відео, опублікованому телеграм-каналами, видно момент заходу на посадку, траєкторію польоту авіалайнера і кілька ракет, що летять поблизу. Ситуація була критичною. За даними джерела, після цього ще “два борти знаходилися в зоні посадки, один уже приземлився”.

Незважаючи на небезпеку, пов’язану з ракетними атаками, пілоти цивільних літаків часто тренуються на симуляторах і проходять спеціальне навчання, щоб справлятися з подібними екстремальними ситуаціями. “По-бойовому” саджати літак означає застосування тактик і процедур, яким навчаються військові пілоти. У таких умовах пасажирське повітряне судно спускається на посадку під сильними зовнішніми впливами, з більшою обережністю та увагою.

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