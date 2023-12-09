Всі розділи
ГоловнаІзраїльВ Ізраїлі турист розбив у музеї дві античні статуї за мільйон доларів...
ІзраїльТуризм

В Ізраїлі турист розбив у музеї дві античні статуї за мільйон доларів і потрапив до лікарні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Ізраїлі турист розбив у музеї дві античні статуї за мільйон доларів і потрапив до лікарні

Турист із США розбив дві античні статуї вартістю 1,2 мільйона доларів в ізраїльському музеї. Суд вирішив не відправляти бешкетника до в’язниці, передає Daily Mail.

За інформацією порталу, 40-річний Стівен Порт спеціально затримався в ізраїльському музеї під час відвідин, щоб зробити акт вандалізму. Залишившись у залі на самоті, він штовхнув на підлогу дві римські статуї віком дві тисячі років – голову Афіни та грифона, що стискає колесо долі римської богині Немезиди. Поліція вважає, що він би розбив куди більше творів мистецтва, але на шум прибігли охоронці музею і встигли зупинити чоловіка, який чинить безчинство.

Після арешту американець заявив, що не шкодує про скоєне і що хотів розбити статуї ще під час першого відвідування Ізраїлю.

В Ізраїлі турист розбив у музеї дві античні статуї за мільйон доларів і потрапив до лікарні

На допиті Порт стверджував, що статуї “суперечать його вірі та релігії”, наполягаючи на тому, що вони є “твором ідолопоклонства”.

Спочатку поліція кваліфікувала вчинок туриста як “релігійний напад” і стверджувала, що він осквернив статуї, тому що вони суперечили Торі, найважливішому тексту юдаїзму.

Проте адвокат американця наполягав на тому, що його клієнт вчинив злочин, оскільки страждав на “єрусалимський синдром”. Він пояснив, що його клієнт був охоплений емоціями, побачивши витвори мистецтва, і тому бурхливо відреагував.

Суддя погодився з доводами захисту та виніс Порту виправдувальний вирок за кримінальними звинуваченнями, але призначив йому лікування у медичній установі. Таке рішення було ухвалено ще й на підставі висновку судмедекспертів, які після низки експертиз дійшли висновку, що на момент інциденту підсудний не відповідав за свої дії.

Зазначається, що в лікарні Порт проведе щонайменше чотири роки. Саме такий тюремний термін йому загрожував у разі, якби суддя визнав його винним. Також очікується, що лікування засудженого проходитиме на території Ізраїлю.

Розбиті статуї відправлено на реставрацію. Експерти сподіваються повернути експонати на колишні місця найближчим часом.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

14 людей постраждали на рейсі в ОАЕ через сильну турбулентність

ОАЕ
14 людей на борту рейсу авіакомпанії Emirates з Перту...

Кількість авіапасажирів по всьому світу досягне піку у 2024 році

Туризм
Авіакомпанії планують встановити новий рекорд за кількістю перевезених пасажирів...

У Туреччині туристи отримали рік ув’язнення за вивезення з країни каміння

Туреччина
В аеропорту турецької Анталії поліція заарештувала іноземну пару туристів...

Туристична премія Дарвіна: соцмережі вибухнули від сміху побачивши татуювання арабською, яке собі зробила туристка

LifeStyle
Туристка-блогер вирішила похвалитися в TikTok татуюванням, яке вона собі...

Влада Пхукета зробила заяву про нічні розваги для туристів

Таїланд
Заяву про нічні розваги для туристів на острові Пхукет...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму