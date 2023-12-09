В Ізраїлі турист розбив у музеї дві античні статуї за мільйон доларів і потрапив до лікарні

Турист із США розбив дві античні статуї вартістю 1,2 мільйона доларів в ізраїльському музеї. Суд вирішив не відправляти бешкетника до в’язниці, передає Daily Mail.

За інформацією порталу, 40-річний Стівен Порт спеціально затримався в ізраїльському музеї під час відвідин, щоб зробити акт вандалізму. Залишившись у залі на самоті, він штовхнув на підлогу дві римські статуї віком дві тисячі років – голову Афіни та грифона, що стискає колесо долі римської богині Немезиди. Поліція вважає, що він би розбив куди більше творів мистецтва, але на шум прибігли охоронці музею і встигли зупинити чоловіка, який чинить безчинство.

Після арешту американець заявив, що не шкодує про скоєне і що хотів розбити статуї ще під час першого відвідування Ізраїлю.

На допиті Порт стверджував, що статуї “суперечать його вірі та релігії”, наполягаючи на тому, що вони є “твором ідолопоклонства”.

Спочатку поліція кваліфікувала вчинок туриста як “релігійний напад” і стверджувала, що він осквернив статуї, тому що вони суперечили Торі, найважливішому тексту юдаїзму.

Проте адвокат американця наполягав на тому, що його клієнт вчинив злочин, оскільки страждав на “єрусалимський синдром”. Він пояснив, що його клієнт був охоплений емоціями, побачивши витвори мистецтва, і тому бурхливо відреагував.

Суддя погодився з доводами захисту та виніс Порту виправдувальний вирок за кримінальними звинуваченнями, але призначив йому лікування у медичній установі. Таке рішення було ухвалено ще й на підставі висновку судмедекспертів, які після низки експертиз дійшли висновку, що на момент інциденту підсудний не відповідав за свої дії.

Зазначається, що в лікарні Порт проведе щонайменше чотири роки. Саме такий тюремний термін йому загрожував у разі, якби суддя визнав його винним. Також очікується, що лікування засудженого проходитиме на території Ізраїлю.

Розбиті статуї відправлено на реставрацію. Експерти сподіваються повернути експонати на колишні місця найближчим часом.