Пара туристів залишила немовля в аеропорту, не бажаючи платити за квиток для нього

Співробітники ірландської авіакомпанії Ryanair були шоковані рішенням кількох пасажирів залишити свою дитину на стійці реєстрації в ізраїльському аеропорту після суперечок з приводу необхідності купувати для дитини окремий квиток.

Як пише The Independent, пара мандрівників із бельгійськими паспортами 31 січня прямувала до Брюсселя через аеропорт Бен-Гуріон (Тель-Авів). Однак перед реєстрацією їм повідомили, що за місце для їхньої дитини доведеться доплатити. Натомість вони просто залишили свого малюка у дитячому візку біля стійки та пішли на паспортний контроль.

“Ми ніколи не бачили нічого подібного. Ми не могли повірити, що бачили”, – заявив співробітник Ryanair місцевому виданню K12.

За даними Управління аеропортів Ізраїлю, пара запізнювалася на рейс до Брюсселя і, схоже, дуже хотіла пройти перевірку безпеки в аеропорту – з немовлям чи без нього.

“Агент реєстрації в аеропорту Бен-Гуріон зв’язався зі службою безпеки аеропорту, яка забрала цих пасажирів, і тепер це справа місцевої поліції”, – зазначив представник Ryanair.