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ІталіяТуризм

Житель Італії розкрив головні секрети для бюджетної подорожі по країні

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Житель Італії розкрив головні секрети для бюджетної подорожі по країні

Італієць вивчив кілька форумів для туристів і поділився списком найкращих порад для бюджетної поїздки Італією. Головні секрети економії він розкрив у пості на платформі Reddit.

Для дешевої подорожі між містами європеєць порадив орендувати машину через програму BlaBla. За словами туриста, користуючись цим сервісом, він може або вирушити в поїздку як водій і заробити трохи грошей, або разом з іншими мандрівниками скинутися на оплату бензину, неабияк заощадивши.

Європеєць уточнив, що паркувати машину він віддає перевагу безкоштовній парковці в місті, а потім добирається до місця на орендованому велосипеді. За словами мандрівника, дешевше взяти його у прокат одразу на цілий тиждень.

Також користувач Reddit розповів, що всілякі акції та знижки на транспорт та розваги можна відслідковувати через додаток Itabus, а для пошуку ночівлі користуватися сайтом Garden Sharing, який дозволяє туристам забронювати сад у приватників, щоб розмістити там свій намет. Зазначається, що господарі житла також пропонують мандрівникам скористатися ванною кімнатою та електрикою у будинку.

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