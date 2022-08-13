Житель Італії розкрив головні секрети для бюджетної подорожі по країні

Італієць вивчив кілька форумів для туристів і поділився списком найкращих порад для бюджетної поїздки Італією. Головні секрети економії він розкрив у пості на платформі Reddit.

Для дешевої подорожі між містами європеєць порадив орендувати машину через програму BlaBla. За словами туриста, користуючись цим сервісом, він може або вирушити в поїздку як водій і заробити трохи грошей, або разом з іншими мандрівниками скинутися на оплату бензину, неабияк заощадивши.

Європеєць уточнив, що паркувати машину він віддає перевагу безкоштовній парковці в місті, а потім добирається до місця на орендованому велосипеді. За словами мандрівника, дешевше взяти його у прокат одразу на цілий тиждень.

Також користувач Reddit розповів, що всілякі акції та знижки на транспорт та розваги можна відслідковувати через додаток Itabus, а для пошуку ночівлі користуватися сайтом Garden Sharing, який дозволяє туристам забронювати сад у приватників, щоб розмістити там свій намет. Зазначається, що господарі житла також пропонують мандрівникам скористатися ванною кімнатою та електрикою у будинку.