В Італійських містах почали доплачувати туристам за факт їхнього відвідування

Неймовірно, але факт: не всі міста та регіони Італії борються з овертуризмом. Більше того, дехто цілком готовий доплатити туристам за своє відвідування, компенсувавши їм проїзд та подарувавши музейну карту. Ще більш неймовірно, що йдеться про сусідній регіон для Венеції, що «задихається» від овертуризму — провінції Фріулі-Венеція-Джулія на північному сході Італії, на самому верху «чобота». Найвідоміше місто провінції — Трієст, назва якого українським туристам більш-менш знайома. Правда, скажімо відразу, більшій частині звичайних туристів, що прибувають повітрям, бонуси не світять.

Як заявляють у європейських ЗМІ, Фріулі-Венеція-Джулія стикається із жорсткою конкуренцією з боку насамперед Венеції. Що й призвело до такого рішення місцевої влади. Правда йдеться в першу чергу про внутрішні поїздки в регіон, тобто поїздки з Італії. Суть запропонованого заходу в тому, що PromoTurismoFGV, місцеве бюро з туризму заявило, що покриє туристам витрати на поїздку поїздом між іншими італійськими містами та чотирма головними напрямками Фріулі-Венеція-Джулія — а це Трієст, столиця регіону, а також місто Удіне та два приморських міста – Градо і Ліньяно-Сабб’ядорі. В основному туристів сподіваються залучити до Трієста, «місто з австро-угорським фасадом і великим італійським серцем», яке стало частиною Італії лише на початку XX століття.

Крім вимоги прибути до цих міст з інших міст Італії поїздом, управління з туризму регіону також вимагатиме від туриста, який бажає отримати компенсацію, залишатися в регіоні не менше двох ночей, причому забронювавши перебування «за три чи п’ять днів залежно від пункту призначення». Прибути туристи можуть будь-яким поїздом — регіональним, міжміським чи швидкісним. При цьому крім компенсації проїзду туристи отримають ще один бонус: на ці два дні, що туристи повинні залишатися в місті, Управління туризму пропонує їм і безкоштовну 48-годинну картку FVG — Friuli Venezia Giuli Card, перепустка, що дає безкоштовний або пільговий вхід до музеїв , громадський транспорт та багато іншого. Також заявлено, що ці бонуси діятимуть до 31 травня 2023 року.

Однак доведеться додати ложку дьогтю: кампанія не спрямована на типових туристів — тих, хто прилітає літаком або прибуває до Фріулі-Венеції-Джулії «по землі» з пунктів в’їзду до Австрії, Словенії чи Хорватії. «Якщо ви прилітаєте до аеропорту Трієста, міжнародний вузол регіону, або користуєтеся транскордонним залізничним сполученням між Італією та будь-яким із її найближчих східних сусідів, ви не маєте права на відшкодування витрат», – заявлено в коментарях до кампанії.