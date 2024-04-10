В Італії збудували найвищий у Європі підвісний пішохідний міст

В італійському регіоні Умбрія над долиною озера Віги відкрили найвищий підвісний пішохідний міст у Європі.

Він розташований на висоті 175 м, його довжина — 517,5 м. Міст з’єднує села Селлано та Монтесанто. Щоб його перейти, знадобиться від 30 до 45 хвилин.

На офіційному сайті пам’ятки говориться, що міст має 1023 ступені, розташовані на відстані один від одного, — це збільшує рівень адреналіну, а прохід мостом вимагає великої мужності від любителів пригод.

Тих, хто зважиться пройти мостом, підстрахують ременями безпеки. Відвідувач повинен бути не менше 120 см на зріст, мати хороше психічне та фізичне здоров’я і не страждати на гірську хворобу.

Міст буде відкритий цілий рік, квиток коштує 25 євро.