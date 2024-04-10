Всі розділи
ГоловнаІталіяВ Італії збудували найвищий у Європі підвісний пішохідний міст
ІталіяТуризм

В Італії збудували найвищий у Європі підвісний пішохідний міст

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії збудували найвищий у Європі підвісний пішохідний міст
Photo by Lee Robinson on Unsplash

В італійському регіоні Умбрія над долиною озера Віги відкрили найвищий підвісний пішохідний міст у Європі.

Він розташований на висоті 175 м, його довжина — 517,5 м. Міст з’єднує села Селлано та Монтесанто. Щоб його перейти, знадобиться від 30 до 45 хвилин.

На офіційному сайті пам’ятки говориться, що міст має 1023 ступені, розташовані на відстані один від одного, — це збільшує рівень адреналіну, а прохід мостом вимагає великої мужності від любителів пригод.

Тих, хто зважиться пройти мостом, підстрахують ременями безпеки. Відвідувач повинен бути не менше 120 см на зріст, мати хороше психічне та фізичне здоров’я і не страждати на гірську хворобу.

Міст буде відкритий цілий рік, квиток коштує 25 євро.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Китаї збудували копію грецького острова Санторіні

Китай
У китайській провінції Юньнань на схилі гори Цаншань із...

У Тбілісі збудують новий міжнародний аеропорт

Грузія
У столиці Грузії Тбілісі з'явиться новий аеропорт, тому що...

Тепер в’їзд до Манхеттена у Нью-Йорку стане платним

США
Як повідомляє видання Axios, із середини червня за в'їзд...

На Мальдівах акула напала на туриста

Мальдіви
На Мальдівах акула напала на туриста: чоловік, національність якого...

Ілон Маск, космонавти та інші очевидці показали кадри повного сонячного затемнення

Наука
8 квітня мешканці деяких країн могли спостерігати повне сонячне...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму