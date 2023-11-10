В Італії заплатять будь-якому іноземцю 30 000 євро за переїзд до регіону Калабрія

“Залитий сонцем рай з приголомшливими пляжами заплатить іноземцям по 30 000 євро за переїзд туди”, – з такою рекламою у виданні dailystar виступив італійський регіон Калабрія, розташований на півдні країни. Новим мешканцям пропонують 30 тис. євро за переселення, щоправда, не без деяких умов.

Як пише видання, регіон «може похвалитися чудовими скелястими горами, мальовничими селами та напрочуд гарною береговою лінією, повною пляжів із золотим піском, гідних зйомок у соцмережах, тому ідея переїхати туди досить приваблива».

Одне велике «але» полягає в тому, що мешканців намагаються залучити до місцевих невеликих сіл — з метою допомогти розвитку місцевої економіки. Саме для цього влада впровадила програму, спрямовану на залучення нових мешканців, причому схему було запущено ще в липні 2021 року.

Зрозуміло, для охочих є маса обмежень. По-перше, вони повинні бути молодшими за 40 років, і бути готовими переїхати протягом 90 днів. Причому просто відпочивати чи працювати віддалено за рахунок держави не вийде — переселенці повинні взяти на себе зобов’язання або розпочати новий бізнес у цьому районі, або зайняти одну з вакансій, які потребують заповнення.

«Причина проста: весь сенс пропозиції полягає в тому, щоб допомогти стимулювати місцеву економіку в селах із населенням 2000 осіб чи менше», – уточнює видання.

При цьому одразу 30 тис. євро переселенцям ніхто не виплатить. Суму обіцяють перераховувати щомісячними платежами у розмірі близько 2,5 тис. євро протягом трьох років.

“Але можливо, це приваблива угода, якщо ви хочете змінити обстановку”, – додає видання.