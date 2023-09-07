Туризм збожеволів: в Італії з туристів стали стягувати додаткову плату буквально за все

Туризм збожеволів: тепер представники місцевої туріндустрії вишукуються, змагаючись між собою у винахідливості, і намагаючись вичавити з туристів додаткову плату за все. У результаті великі шанси, що літо 2023 року увійде в історію як одне з найдорожчих і найскандальніших, а згодом чимала частина туристів, у тому числі місцевих, залишить цей популярний напрямок. Так оцінили ситуацію в Італії цього літа автори матеріалу у CNN.

У матеріалі були зібрані найбільш кричущі приклади, як саме з туристів беруть гроші ні за що. Наприклад, у популярних туристичних місцях, такі як озеро Комо чи Портофіно туристам доводилося платити по два євро за те, щоб їм розрізали сендвіч навпіл, принесли порожню тарілку або підігріли пляшечку з дитячим харчуванням у мікрохвильовій печі. “Ми думали, це жарт, але виявилося – ні”, – в один голос коментують ситуації туристи.

Втім, іншим довелося розлучитися з більш серйозними сумами — на Сардинії з туристів здерли 60 євро за дві чашки кави та дві маленькі пляшки води. Причому власник заявив, що ціни були чітко вказані, і плата стягується здебільшого за вид на дорогі яхти у порту, що розташований поблизу — з них же в готель приходять і основні клієнти.

Ще одні постраждалі — пара з Америки вирішили не зізнаватись, скільки вони заплатили за два напої Aperol Spritze у кафе на площі Пьяцца Навона у центрі Риму. Проте цінник змусив їх здивуватись.

Але рекордсменами за неймовірними цінами видання називає пляжні заклади, які здають у найм лежаки та парасольки. В Апулії денна оренда двох шезлонгів та однієї парасольки протягом тижня в середньому коштує 50 євро, а у вихідні майже вдвічі дорожче. А де-не-де за місце в першому ряду на багатолюдному пляжі може бути втричі вище, приблизно 150 євро.

Як заявили представники групи захисту споживачів Consumerism No Profit, ціни в туристичних районах Італії цього літа показали 130% зростання. Це виганяє з курортних місць насамперед самих італійців — і без того не найдешевшій країні ціни виявилися на 240% вищими, ніж в інших середземноморських напрямках. У результаті кількість внутрішніх туристів в Італії впала на 30% нижче за показники до Covid. Італійці їдуть усюди — від Албанії та Чорногорії до Єгипту, де значно дешевше. На спад іноземних туристів у країні поки не скаржаться — їх 68 млн, тобто на 3 млн більше, ніж до ковіда, але якщо свавілля з цінами продовжиться…