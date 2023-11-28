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ІталіяТуризм

Туристичний податок у Венеції: коли, кому і скільки доведеться платити?

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристичний податок у Венеції: коли, кому і скільки доведеться платити?
SHUTTERSTOCK

У Венеції запроваджують плату за одноденне відвідування міста. Так влада сподівається зменшити турпотік у вихідні дні та у сезони відпусток.

Влада Венеції розпочинати реалізацію свого давно задуманого плану зі стягнення плати з туристів за одноденне відвідування міста.

Запровадити туристичний податок хотіли ще на початку цього року. Але вирішили почекати через логістичні проблеми та побоювання, що це призведе до падіння доходів від туризму.

Плата за в’їзд у місто покликана зменшити наплив іноземних гостей, спонукати їх до більш тривалого перебування в ньому поліпшити життя місцевих жителів.

Які нові правила та терміни їхньої дії?

Туристичний податок у Венеції: коли, кому і скільки доведеться платити?
SHUTTERSTOCK

Чому Венеція запроваджує податок на туристів?

На початку року Венеція ледве уникла включення до списку небезпечних об’єктів ЮНЕСКО у зв’язку з тим, що надмірний туризм завдає шкоди її тендітній екосистемі.

Держави-члени організації взяли до уваги плани щодо запровадження платного в’їзду до міста, тому не стали вносити його до вищезазначеного переліку.

У четвер мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що цей захід вживається зовсім не з метою отримати додатковий дохід. Він назвав її “першим у своєму роді експериментом” з регулювання туристичних потоків в одному з найбільш відвідуваних місць у світі.

Влада хоче спонукати туристів вибирати для екскурсій італійським містом не «гарячі періоди», а приїжджати в інші дні.

“Ми намагаємося зробити місто комфортнішим для життя в ньому”, – сказав Бруньяро на прес-конференції, присвяченій пілотній програмі.

Коли туристам доведеться платити за відвідування Венеції?

Починаючи з наступного року, за в’їзд до міста-лагуни потрібно буде сплачувати 5 євро.

Вони стягуватимуться у пікові вікенди та інші дні, коли відвідуваність особливо висока, з квітня до середини липня. Усього таких днів на рік 29.

Гостям доведеться оплачувати відвідування Венеції у години пік з 8:30 до 16:00. Тобто ті, хто приїхав туди, скажімо, на вечерю чи вечірній захід не платитимуть.

Тут діє ціла низка винятків.

Туристичним податком не оподатковуються мешканці міста, уродженці Венеції, студенти та робітники, а також туристи, які забронювали готель чи інше житло.

Туристичний податок у Венеції: коли, кому і скільки доведеться платити?
SHUTTERSTOCK

Як можна забронювати квиток до Венеції?

16 січня розпочне роботу сайт, на якому відвідувачі зможуть „забронювати“ свій день у Венеції.

Заплативши 5 євро, туристи отримають QR-код, який потім перевірятимуть на контрольних пунктах у семи точках міста, зокрема на головному залізничному вокзалі.

Відвідувачі, які зарезервували номер у готелі, повинні будуть ввести інформацію про бронювання, щоб отримати QR-код для пред’явлення на КП. Їм платити не доведеться, оскільки до готелю вже буде включено збір за проживання у Венеції.

Як Венеція робить туризм екологічнішим?

Місцевий туристичний сектор дуже постраждав через пандемію. Влада вирішила відновлювати його, дотримуючись концепції сталого розвитку.

Крім того, їх стратегія передбачає створення умов для того, щоб жителі не залишали Венецію. В останні десятиліття відтік венеціанців на материк не припиняється.

Під тиском ЮНЕСКО та захисників навколишнього середовища було прийнято рішення заборонити великим круїзним судам пропливати повз площу Святого Марка та каналом Джудекка.

Розробники стратегії роблять ставку на „довгострокових туристів“, поставивши за мету збільшити тривалість перебування гостей у місті, оскільки тоді вони, як правило, витрачають більше.

Мер Венеції припускає, що нова програма напевно даватиме збої, і будуть потрібні поправки. Однак, за його словами, після довгих років досліджень та обговорень настав час її впроваджувати.

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