Туристка дізналася, чому італійці не знімають взуття в квартирі після вулиці, і була здивована

Італійці, як і багато європейців, не дотримуються звичаю роззуватися в квартирі після вулиці, настільки звичний для нас. Які причини такої поведінки, з подивом дізналася туристка від свого італійського знайомого і заявила, що, як в Італії, «у нас не буде ніколи».

У своєму блозі дівчина розповіла, що звички та побут мешканців Італії, втім, як і решта народів, визначається менталітетом. «Мені завжди було цікаво дізнатися: чим керуються люди, коли, повертаючись додому з вулиці, не знімають взуття, а ходять у ньому доти, доки не ляжуть спати. Дивна поведінка, чи не так? Особливо для нашого менталітету», — звернула увагу на особливість блогерка.

Отже, повернемося до причин, через які італійці відмовляються ходити вдома босоніж або хоча б у шкарпетках. По-перше, через холод. На півдні Європи як покриття підлог використовуються камінь та плитка. «В італійських сім’ях рідко можна зустріти людину, яка ходить по будинку в шкарпетках або босоніж. У крайньому випадку, натомість ми носимо спеціальне взуття, і це не завжди капці… В Італії, наприклад, дуже багато гір, а тому підлогу робили з каменю — його було вдосталь. Кам’яна підлога не просто холодна, вона крижана, не така комфортна, як дерево. Без теплого взуття можна було замерзнути і померти від холоду», — пояснив італієць Мауріціо. У Європі підігрів підлог – недозволена розкіш.

По-друге, через бажання слідувати моді та стилю завжди і скрізь. “Краса вимагає жертв! В Італії завжди і скрізь треба виглядати стильно та модно. Уяви, якби ми на кожен домашній костюм купували пару взуття? Це скільки треба грошей на піжами та відповідні капці витрачатися», – додав співрозмовник.

По-третє, в Італії завжди чисті вулиці. “Нам і не доводиться прибирати, у нас на вулицях чисто. Я можу весь день ходити містом, і мої кросівки будуть як нові. Це одна з головних причин, чому ми, європейці, не роззуваємося. А навіщо? Якщо у нас скрізь бруківка та доглянуті тротуари», — поділився він.

За словами туристки, в Італії, як і в Іспанії, Франції, Нідерландах завжди дуже чисто. Навіть після дощу дівчина заходила до помешкання без крапель бруду на взутті, які могли б залишити європейські вулиці.