Всі розділи
ГоловнаІталіяЦифрові кочівники можуть орендувати житло за 1 євро на Сардинії
ІталіяНерухомістьТуризм

Цифрові кочівники можуть орендувати житло за 1 євро на Сардинії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Цифрові кочівники можуть орендувати житло за 1 євро на Сардинії
Photo by Michela Meloni on Unsplash

Цифровим кочівникам пропонують орендувати будинки на Сардинії за 1 євро, повідомляє The Mayor.

Для digital-номадів продовжується проєкт “Робота з Оллолаї”, який дозволяє жити на Сардинії протягом місяця. У маленькому містечку Оллола є багато вільних будинків. Населення тут лише 1300 осіб. Деякі з будинків порожні та продаються, а деякі – здаються в оренду за євро на місяць.

Учасники проєкту можуть вибрати 1- або 2-кімнатну квартиру. Термін оренди можна збільшити за погодженням із місцевою владою. У пріоритеті ті, хто має візу для цифрових кочівників, а також ті, хто хоче ділитися своїм досвідом з жителями містечка. Наприклад, вести наставництво, проводити корисні лекції та семінари.

Що потрібно для того, щоб орендувати житло на Сардинії

Для того, щоб приєднатися до проєкту, потрібно заповнити спеціальну форму. Там же можна знайти всю інформацію про вимоги, документи та зв’язок.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Європейський Союз кардинально змінює правила в’їзду та виїзду

ЄС
З другої половини 2024 року правила в'їзду до Шенгенської...

В Іспанії запровадили жорсткі правила поведінки та великі штрафи для туристів на пляжі

Іспанія
Перелік дій, за які туриста можуть оштрафувати на пляжах...

6 ознак того, що ви потрапили на туристичний обман

LifeStyle
Планування відпустки може бути захоплюючим досвідом, але в процесі...

Експерти розповіли як туристам уникнути шахраїв у Парижі

Туризм
Блогер поділився кількома порадами, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій...

Експерти розповіли чим небезпечна зарядка телефону в аеропорту і як кіберзлочинці можуть вкрасти Ваші дані

LifeStyle
Блогерка та експерт із подорожей розповіла про небезпеку, через...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму