Цифрові кочівники можуть орендувати житло за 1 євро на Сардинії

Цифровим кочівникам пропонують орендувати будинки на Сардинії за 1 євро, повідомляє The Mayor.

Для digital-номадів продовжується проєкт “Робота з Оллолаї”, який дозволяє жити на Сардинії протягом місяця. У маленькому містечку Оллола є багато вільних будинків. Населення тут лише 1300 осіб. Деякі з будинків порожні та продаються, а деякі – здаються в оренду за євро на місяць.

Учасники проєкту можуть вибрати 1- або 2-кімнатну квартиру. Термін оренди можна збільшити за погодженням із місцевою владою. У пріоритеті ті, хто має візу для цифрових кочівників, а також ті, хто хоче ділитися своїм досвідом з жителями містечка. Наприклад, вести наставництво, проводити корисні лекції та семінари.

Що потрібно для того, щоб орендувати житло на Сардинії

Для того, щоб приєднатися до проєкту, потрібно заповнити спеціальну форму. Там же можна знайти всю інформацію про вимоги, документи та зв’язок.