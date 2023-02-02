Популярний острів в Італії запропонував туристам безкоштовний ночівлю та екскурсію, а також знижку на будь-який переліт

Безкоштовний ночівлю та екскурсію, а також знижку на будь-який переліт запропонував усім туристам популярний острів Середземномор’я. Йдеться про італійську Сицилію — яка, як повідомляє італійська преса, має намір наслідувати приклад інших міст і залучити туристів до себе можливістю залишитися на додаткову ніч безкоштовно. Влада регіону сподівається, що ця ініціатива підвищить якість туризму, спонукаючи відпочиваючих залишатися довше.

Ця ініціатива під назвою «Побачити Сицилію» розрахована на туристів, які забронюють на острові щонайменше три ночі – всі вони мають право на безкоштовну додаткову ніч у готелях, що беруть участь у цій програмі. Детальну інформацію про програму розмістили на офіційному порталі Visit Sicily. Там же представлений повний список афілійованих готелів та інших засобів розміщення, які беруть участь у програмі.

Також туристам запропонували знижки на квитки на Сицилію літаком чи поромом – причому на деяких перевізниках сума знижки сягає 50%. Крім того, туристам, які отримали бонусну додаткову ночівлю, подарують безкоштовну екскурсію.

При цьому обмежень у програмі небагато: вона триватиме до 30 вересня 2023 року, також безкоштовні ночі не надаватимуться в пікові місяці сезону, тобто в липні-серпні, коли на число туристів Сицилія і так не скаржиться. І, нарешті, ця пропозиція обмежена у кількості. Тож туристам рекомендують бронювати «якнайшвидше».