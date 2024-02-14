Названо найспекотніше місце у Європі

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, місто Сиракузи, розташоване на сицилійському острові, стало найспекотнішим місцем у Європі за всю історію вимірів.

У цьому місті 11 серпня 2021 року температура повітря досягла +48,8 градуса за Цельсієм.

Цей рекорд офіційно визнано після трирічної перевірки, під час якої фахівці переконалися в достовірності даних, зібраних місцевою метеостанцією.

Раніше найспекотнішим містом у Європі вважалися Афіни, де 10 липня 1977 року було зареєстровано +48 градусів. Однак ця інформація ще не пройшла незалежної оцінки.