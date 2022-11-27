Казкова Італія: Секретні міста, які варто відвідати

Крім Риму, Флоренції та Венеції, Італія може похвалитися безліччю чудових міст та селищ, які ви можете дослідити.

Хочете насолодитися справжнім смаком Італії далеко від натовпу туристів? Тоді ми розповімо вам про секретні міста, які вам обов’язково сподобаються.

Альберобелло

Альберобелло — прекрасне містечко неподалік Барі. Тут знаходяться Труллі – білі будівлі у формі конуса, які виглядають як удома прямо із казки. Село являє собою лабіринт вузьких вуличок та чарівних площ, а також красивий бельведер, з якого відкривається чудовий вид на місто.

Завдяки своїй красі Альберобелло було оголошено об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Бергамо

Справжньою зіркою Ломбардії є Бергамо, місто, яке часто ігнорують мандрівники, залучені славою Мілана. Це романтичне місто-фортеця є одним з найкрасивіших в Італії та наповнений брукованими вулицями та старовинними палацами, які ви можете дослідити.

Тревізо

Тревізо схожий на маленьку Венецію, де менше туристів та натовпів. Його історичний центр, оточений стінами, усіяний середньовічними церквами, брукованими вуличками, палацами з червоної цегли та крихітними старими каналами, що з’єднують будівлі, сади та площі.

Болонья

Болонья — одне з найкрутіших міст Італії. Здебільшого його відвідують студенти – у Болоньї знаходиться найстаріший університет Європи та безліч любителів гастрономії, оскільки вона відома як кулінарна столиця Італії. Як тільки ви приїдете, не забудьте спробувати місцеві делікатеси, такі як лазіння, тортелліні і, як ви вже здогадалися, болоньєзе.

Больцано

Це двомовне містечко в Альто-Адіджі, або Південному Тиролі, приємно дивує. Больцано, відомий німецькомовному населенню як Божен, розташований неподалік Доломітових Альп, серед середньовічних замків і виноградників.

Верона

Верона відома як найромантичніше місто Італії. Саме тут відбувається трагічна історія кохання Шекспіра “Ромео та Джульєтта”. Для фанатів немає нічого кращого, ніж завітати до палацу XIV століття зі знаменитим балконом. Якщо у вас є вільний час, не пропустіть чудовий римський амфітеатр, в якому влітку регулярно відбуваються оперні вистави.

Кастеллуччо

Це найвище село в Апеннінських горах, розташоване на висоті 1452 м над рівнем моря. Це чарівне село з прекрасними площами, з яких відкривається захоплюючий вид на гори та поля, що розквітають фіалками та червоними маками. Найкраща пора року для відвідування Кастеллуччо – весна – з кінця травня до початку червня.

Чефалу

Сицилія — ​​один із найкрасивіших островів Середземного моря, а Чефалу, мабуть, найкрасивіше місто з усіх. Це середньовічне місто – справжня перлина з мальовничими площами, прекрасними церквами та прекрасною набережною, розташованою прямо навпроти моря.

Сперлонга

Сперлонга – одне з найкрасивіших приморських сіл в Італії. Проведіть тут час, милуючись старовинними палацами, археологічним музеєм, садами, запашними квітами, і, звичайно, незайманими пляжами.

Асколі-Пічено

Місто знаходиться в одному з найбільш недооцінених італійських регіонів Ле-Марке на схід від Умбрії. Він є батьківщиною мальовничих краєвидів, красивих селищ та бірюзових вод та одним з найважливіших міст регіону. Крім того, Асколі-Пічено.розташовується недалеко від вражаючого національного парку Монті Сібілліні.

Тропея

Калабрія, яку часто уникають туристи, є прихованою перлиною на півдні Італії. Тут хоча б раз у житті має побувати кожен. Місто Тропея — це чарівне старе місто, повне мальовничих будівель та чудових ресторанів, які також оточені піщаними пляжами.

Монтеріджоні

Це одна з найкрасивіших обнесених стіною сіл Італії, розташована в Тоскані, в провінції Сієна. Елегантне село, оточене чудовим пейзажем, ідеально підходить для романтичних вихідних. Монтеріджоні неймовірно добре збереглася — начебто час ніколи не рухався вперед.