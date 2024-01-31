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Італія та Словенія лише через 100 років відновили залізничне сполучення

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Італія та Словенія лише через 100 років відновили залізничне сполучення
Unsplash

Як повідомляє CNN Travel, Італія та Словенія відновляють залізничний маршрут між країнами через понад 100 років.

Новий високошвидкісний поїзд Frecciarossa курсуватиме з Мілану до Любляни, час у дорозі становитиме сім годин. Склад проходитиме через італійські міста Венецію та Трієст, а також робитиме зупинки у ряду відомих природних пам’яток Словенії, у тому числі біля Постійнських та Шкоцянських печер та у селищі Липиця.

Маршрут буде відновлено через 100 років, перший поїзд ним вирушив після розпаду Габсбурзької імперії в 1918 році.

Тепер сполучення між Міланом та Любляною почнуть ходити у квітні один раз на день, пізніше частота може бути збільшена.

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