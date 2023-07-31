Біля берегів Італії знайдено давньоримський корабель. На його борту опинилися сотні цілих амфор

Біля берегів Італії виявлено уламки давньоримського вантажного корабля, збудованого понад 2 тис. років тому.

Судно завдовжки близько 20 метрів було знайдено біля порту Чивітавек’я, приблизно за 80 км на північний захід від Риму. Воно датується приблизно І чи ІІ століттям до нашої ери.

На борту корабля перебувають сотні амфор. У заяві поліції, яка оголосила про знахідку, йдеться, що більшість судин винятково добре збереглася.

Корабель був виявлений на піщаному морському дні на глибині 160 метрів нижче за рівень моря.

“Ця виняткова знахідка — важливий зразок давньоримського корабля, що затонув, який потрапив у біду на морі і намагався досягти узбережжя. Вона також дає нам уявлення про морські торговельні шляхи за давніх часів”, — повідомили представники поліції.

Робота, пов’язана з цією археологічною знахідкою, керує спеціальним відділом італійської поліції, який відповідає за захист культурної спадщини країни.

Його представники пояснили, що корабель було знайдено та знято на відео за допомогою робота з дистанційним керуванням.

Чи намагатимуться фахівці підняти уламки корабля, чи вантаж із дна моря на поверхню, поліцейські не уточнили.

Амфори, подібні до тих, що були виявлені на борту, зазвичай використовувалися для перевезення рідин — наприклад, олії, вина або рибного соусу.

Такі артефакти поширені у східному Середземномор’ї.

Виявлення корабля з амфорами не є чимось незвичайним — вважається, що Середземним морем розкидані тисячі затонулих кораблів часів античності.

У 2018 році біля узбережжя Болгарії було знайдено грецьке торгове судно, що лежить на боці, яке затонуло понад 2400 років тому. Його офіційно визнали найстарішим з відомих кораблів у світі, виявлених у стані, що зберігся.

Того ж року в Егейському морі було виявлено десятки затонулих кораблів, що належать до грецької, римської та візантійської епох.