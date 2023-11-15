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Жебракам тут не раді: у туризмі набирає обертів новий тренд

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Жебракам тут не раді: у туризмі набирає обертів новий тренд

Новий тренд набирає обертів у туризмі: те, про що мріяли багато країн та їхні жителі, а також місцеві еліти, стане реальністю у найближче десятиліття. Туризм знову стане «справою для багатих», запевняють експерти, а злидням тут не будуть раді – за найближче десятиліття вартість відпочинку в більшості країн світу зросте вдвічі. Принаймні тренд збільшення доходів від туризму при одночасному зменшенні кількості відвідувачів поширюється по всьому світу — про це заявили у звіті Harvard Business Review, спонсорованому Mastercard, який у свою чергу був включений до звіту, підготовленого для лондонської виставки WTM.

“Хоча кількість міжнародних мандрівників скоротилася на 3% з 2019 по 2023 рік, доходи збільшилися на 19 відсотків порівняно з допандемійним періодом”, – заявляють експерти. Причому розрив лише зростатиме, зокрема за рахунок «нових багатих» з Китаю, Індії та Індонезії, які можуть дозволити собі виїзд за кордон. У результаті, згідно з висновками WTM Global Travel Report, до 2033 року витрати туристів зростатимуть набагато швидше, ніж їх загальна кількість.

А поки, незважаючи на те, що кількість туристичних поїздок у 2023 році все ще буде дещо меншою, ніж у 2019 році, «цінність» їх значно збільшиться. Так, експерти підрахували, що дві вічні суперниці за перше місце з прийому туристів у Європі, Іспанія та Франція отримають приблизно на третину більше доходу від туристів, ніж у 2019 році. А популярна у наших туристів Туреччина — ще більше, тут доходи зростуть на 73%.

При цьому поки що «драйвером зростання» оголошено не Китай та Індія, але країни Перської Затоки. Там кількість туристів зросла до 33 млн — для порівняння, у «докоподібному» році вона становила 29 млн 2019 року. Доходи від туризму там теж зросли на 46% до «докоподібних» часів.

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