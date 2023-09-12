Винайдено новий спосіб спустошувати кишені туристів: на популярному курорті його почали активно впроваджувати

Число десятків способів здерти з туриста додаткові гроші, які практикують ресторани та інші заклади громадського харчування, поповнилося. На Майорці винайдено новий спосіб спустошити кишені туристів та його почали активно впроваджувати по всьому острову. Йдеться про чималий штраф тих, хто забронював столик у ресторані, а згодом або не з’явився або скасував замовлення.

«Якщо той, хто забронював, не з’явиться або скасує броню в останню хвилину, ресторани тепер стягують штраф у розмірі до 120 євро на підставі інформації про кредитну картку, яку вони отримують при бронюванні», – пояснила суть нового побору іспанська преса. При цьому серед рестораторів захід відразу став популярним.

До ресторанів, що застосовують цю систему на Майорці, щодня додаються нові ресторани. Їй уже користуються кожні два із десяти підприємств на острові. Альфонсо Робледо, президент Асоціації операторів ресторанів (CAEB), заявив, що система пошириться по всьому острову протягом чотирьох років з огляду на стрімку цифровізацію бізнесу. Обурення туристів при цьому не враховується.

Нагадаємо й інші способи «порівняно чесного» вилучення грошей у туристів, які практикують ресторатори:

В Італії та Франції стандартною ситуацією вважається націнка залежно від того, де сидить турист. Найдешевше – «перехопити» чашку кави, сидячи за барною стійкою. За столиком перекусити буде дорожче. У багатьох європейських ресторанах націнка береться і за те, що ви насолоджуєтеся обідом на терасі, – додав експерт.

«Зоною ризику» можуть виявитися і дрібні «приємності», які здадуться туристові бонусом — хліб, вода, невеликі закуски на кшталт оливок, які вже стоять на столі… «Зазвичай їхня вартість вказана десь у меню дрібним шрифтом, і краще запитати відразу, платно це чи ні», – пояснив експерт. Він також додав, що «чув від людей у Празі», що з них у барі зажадали гроші за сіль, перець та кетчуп на столі, хоча вони лише зайшли випити пива.

Очікувано небезпечні популярні туристичні місця, причому в деяких із них націнка просто фантастична. “Площа Святого Марка у Венеції – це саме те місце, де вас, швидше за все, вкрай неприємно здивує рахунок”, – попередив експерт. За його словами, чашка кави тут коштуватиме понад 12 євро. «А якщо ще й музика заграє, поки ви насолоджуєтесь кавою, чекайте, що до рахунку буде додано ще шість євро. Ніколи не ходіть у жодне громадське харчування на площі Святого Марка!» – попередив експерт туристів, додавши, що у менш пафосних та відомих провулках Венеції «відмінна кава еспресо в барі» обійдеться лише в 1.5.

І нарешті найнебезпечніше — це «страва дня», з якою, за визнанням Саймона, і він сам кілька разів «попадав по-королівськи». Наприклад, “в красивому середземноморському ресторані” після замовлення “риби дня”. «Якщо ви не бачите ціни в меню, вони можуть вигадати будь-яку цифру, яку захочуть. Якщо ви не спитали ціну, на жаль, винними будете ви. З’ясуйте всі подробиці, інакше ви жахнетеся від свого рахунку — але краще замовити страву з фіксованою ціною», – пояснив експерт.

Україну в даному випадку можна назвати цілком лояльною: хоча страви на вагу також стали звичайною практикою, як правило туристів про це попереджають. Також можна зустрітися з включеним до рахунку обслуговуванням. А ось за відміну бронювання плата поки не стягується, адже це у нас незаконно, оскільки за фактом послугу розтораном не надано. Та й дані кредитної картки поки що не потрібні, щоб замовити столик.