У Європі туристів на велосипедах штрафуватимуть за певний предмет на голові

Черговими штрафами для туристів поповнила їх асортимент Іспанія. Окрім штрафів за появу в плавках поза пляжем, за гучні тусовки, за вживання алкоголю на вулиці, а також за ще цілу низку типових для туристів порушень, тепер відпочиваючих на велосипедах штрафуватимуть за певний предмет на голові на цілих 200 євро. Йдеться про навушники: штраф за їзду велосипедом у навушниках складе понад 200 євро.

Причина — турбота про безпеку туристів. Як заявила керівник групи Cycle SOS Олена Фарнелл у чинному іспанському законодавстві, зазначається, що люди не можуть їздити велосипедом, слухаючи музику через навушники.

«Велосипедисти, спіймані в навушниках, можуть заплатити штраф у розмірі 200 євро», — наголосила вона, додала вона, повідомивши, що закони прийняті з метою безпеки, оскільки навушники не дозволяють водіям чути інші звуки на дорозі.

«Ношення навушників під час їзди на велосипеді може становити загрозу безпеці для вас та інших учасників дорожнього руху. Прослуховування музики ставить під загрозу здатність велосипедиста чути звуки, що оточують, навіть сирени машин екстрених служб», — заявила експерт. Також музика заглушує «сигнали транспортних засобів та крики пішоходів».

«Відсутність навушників дозволяє велосипедистам краще усвідомлювати своє оточення, тим самим допомагаючи їм їздити велосипедом безпечніше, що зведе до мінімуму кількість дорожньо-транспортних пригод», — додала вона.

До речі, штраф за їзду в навушниках можна отримати також в Італії та Португалії. Але тут є спосіб його обійти — якщо турист зніме один навушник, йому не доведеться зіткнутися зі штрафом у розмірі близько 160 євро.