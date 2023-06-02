Туристка в готелі викинула всі рушники гостей у басейн, помстившись кожному за зайняті шезлонги

Офіційно розпочався сезон відпусток, і численні туристи вирушили за кордон на сонячні курорти. Але битва за шезлонги, добре знайома багатьом відпочивальникам, досягла нових висот: одна мандрівниця в готелі на все включено вирішила дати бій нахабним відпочивальникам і помститися їм за зайняті місця біля басейну. Про це вона розповіла у відео, опублікованому у TikTok.

Яке рішення знайшла авторка ролика? Вона щодня своєї відпустки викидала рушники постояльців просто у воду. Часто суперечки довкола резервування шезлонгів стають основною проблемою для відпочиваючих. Багато готелів забороняють цю практику, що часом призводить до справжньої війни між туристами. На багаточленних відео в TikTok, які нерідко публікують із фоновою комічною музикою, можна побачити, як люди влаштовують ранкові забіги, щоб першими зайняти місця біля басейну, кидаючи свої рушники на шезлонги.

Але історія, якою поділилася одна відпочиваюча в соцмережі, викликала бурхливу дискусію. Туристка стверджує, що стала жертвою порушення етикету використання шезлонгів. При цьому не уточнила, про який курорт йшлося. Вона зазначила, що у готелі, що працює за системою «все включено», було важко знайти вільні місця на пляжі або біля басейну, при цьому на шезлонгах замість людей лежали сухі рушники.

На початку своєї відпустки вона змирилася із ситуацією, але проблема не зникала. «На третій день я вирішила прибрати кілька рушників із двох шезлонгів. За чотири години з’явилася літня пара, яка сказала, що у них там лежали рушники, тому це їх місця, і вигнали нас за допомогою адміністратора», — поділилася туристка.

Гостя розлютилася від несправедливості. Ймовірно, це тільки спонукало її зробити «злодійський» вчинок. Вона вирішила вжити заходів: викинути рушники із зайнятих шезлонгів і так звільнити місця. «Це виводило мене з себе, тому кожного наступного дня після сніданку я ходила знімати рушники з кожного шезлонгу, що залишився без нагляду, а потім спостерігала за хаосом зі свого балкона», — розповіла дівчина.

Її акт помсти викликав скандал у готелі. Багато відпочиваючих скаржилися на плаваючі речі, і тільки після цього інциденту адміністрація взяла організацію до своїх рук і розмістила запобіжні таблички про те, що залишені без нагляду рушники будуть прибрані. Таким чином, дівчина помстилася всім відпочиваючим у готелі та досягла своєї мети.

Пост про її дії став вірусним у мережі, набравши понад 30 тис. лайків та викликавши бурхливі обговорення серед користувачів у соцмережах. У коментарях думки поділилися. Дехто підтримав її вчинок, вважаючи, що резервація шезлонгів — неправильна практика, туристи повинні приходити раніше, якщо хочуть зайняти місця, а не використовувати «махрову підміну». «Рано чи пізно ми знаходимо для себе вільне місце, але, на наш подив, багато шезлонгів залишаються зарезервованими майже весь день або ніколи не використовуються», — поскаржився один із користувачів. Інші висловили своє невдоволення такою помстою, стверджуючи, що кожен має право резервувати місце, якщо заплатив за відпочинок у готелі. Серед коментаторів знайшлися й дипломати. Так, один із них запропонував компромісне рішення: резервацію місця допустити лише за наявності особистих речей, таких як телефон чи рюкзак.

Крім того, в коментарях виникла полеміка, приїжджі з якої країни активніше за інших використовують таку схему. «Німці сумно відомі тим, що прокидаються на світанку і займають усі шезлонги, залишаючи рушники та повертаючись у номер, щоб подрімати чи поснідати», — зазначив один із них. Ймовірно, це був скривджений британець.