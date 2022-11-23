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ІспаніяТуризм

Стали відомі нові схеми обману туристів на вулицях європейських міст

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Як туристи залишаються без грошей на вулицях європейських міст

Мандрівники, які відпочивають в Іспанії, попереджають про нову туристичну аферу, якої можна було уникнути.

Іспанські поліцейські порадили туристам перевіряти здачу, яке їм дають, коли вони розплачуються на вулицях.

«Фокус» виходить через схожість двох монет — євро та турецької ліри. Відпочиваючим видають на здачу турецькі ліри, а не євро.

Зокрема, монета в два євро та монета 1 ліра дуже схожі та однакові за розміром.

На турецькій монеті з одного боку зображено першого президента Туреччини Мустафу Кемаль Ататюрк, а з іншого — цифру 1.

Монета в два євро має різні символи, такі як король Феліпе або собор у Сантьяго-де-Компостела, з цифрою 2 на звороті.

Обидві двокольорові монети, і їх реально важко відрізнити на перший погляд, не придивляючись. Але різниця все ж таки є. 2 Євро золоті посередині та срібні зовні, а 1 ліра – навпаки. Та й цінність у них різна: турецька ліра коштує лише близько 0,052 євро. Це пов’язано з тим, що цього року турецька ліра різко впала в ціні щодо євро.

Ще одна іспанська афера, націлена на туристів, — трюк із «пташиним послідом».

Шахраї обливають туристів рідиною, схожою на пташиний політ, випадково помічають це та пропонують туристам допомогу з очищення одягу. Потім у справу вступає спритність рук, і прощайте господарські гаманці, банківські картки та телефони.

Пройдисвіти зустрічаються і в інших країнах. В італійській Флоренції вуличні «художники» спритно розкладали картини прямо на асфальті в багатолюдних туристичних місцях з інтенсивним пішохідним рухом.

Коли якийсь турист необережно настане на «твір мистецтва», тому що він дивився на гарні будівлі, а не собі під ноги, з нього відразу вимагатимуть компенсацію. Ціна питання може сягати 300 євро!

Рекомендація в цьому випадку проста: у жодному разі не платіть, а наполягайте на тому, щоб справа була залагоджена в присутності поліцейського.

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