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Спека в 45°C призвела до зміни туристичних маршрутів в Європі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Спека в 45°C призвела в Європі до зміни туристичних маршрутів

Спекотні температури та викликані ними лісові пожежі змінюють туристичну карту Європи. Під загрозою знаходяться найпопулярніші напрямки — тоді як «прохолодніші» чекають наплив туристів.

За даними видання Шенген-інфо, ще торік кількість туристів через спекотне літо скоротилася на 10%, на даний момент температура, пожежі та урагани продовжують виганяти туристів із найпопулярніших напрямків.

Спека 45 градусів зафіксована в багатьох частинах Греції, Італії та Іспанії. Ці температури змушують туристів рятуватися втечею у прохолодніші місця. Дані Європейської туристичної комісії показали, що кількість мандрівників, які планують здійснити поїздки в період з червня по листопад, скоротилася на 4%, при цьому найменше постраждала Іспанія — 8% опитаних планують її відвідати найближчими місяцями, Францію та Італію хочуть відвідати 7%, а Греція та Хорватія серйозно просіли — лише 5% готові туди поїхати. При цьому зростає попит на місця з прохолоднішим кліматом — такі як Болгарія, Ірландія, Чехія та Данія, вони стають все більш популярними.

А на популярних курортах, що відвідуються як пляжні та як екскурсійні напрямки, продовжується спекотне “пекло”. В Італії нарахували вже сім жертв екстремальних погодних умов — троє людей загинули на півдні через лісові пожежі, ще чотири — на півночі через урагани. У Франції ліси горять у зонах, що прилягають до аеропорту Ніцци, тому є ризик закриття.

У Греції вже зафіксували найбільшу евакуацію за останні 20 років. У Хорватії вогонь підбирається до вкрай популярного у туристів Дубровника — лісові пожежі вирують лише за 12 кілометрів від курорту, ситуацію посилив штормовий вітер.

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