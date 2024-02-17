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Іспанське місто визнали найкращим туристичним напрямом Європи у 2024 році

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Іспанське місто визнали найкращим туристичним напрямом Європи у 2024 році

Іспанське місто Марбелья визнане найкращим європейським туристичним напрямком у Європі для відвідування у 2024 році.

Про це свідчать результати свіжого опитування European Destinations 2024, в якому взяли участь понад мільйон мандрівників із 172 країн світу.

Марбелью назвали найкрасивішим, сонячним та ексклюзивним з європейських напрямків, а також одним із найкращих місць для гольфу в Європі та одним із найкращих місць для гурманів та любителів шопінгу. Тут на туристів чекає по-справжньому п’ятизірковий відпочинок, зазначають автори рейтингу.

Топ-20 найкращих туристичних напрямків Європи у 2024 році

1. Марбелья, Іспанія.
2. Монако.
3. Мальта.
4. Женева, Швейцарія.
5. Батумі, Грузія.
6. Рига, Латвія.
7. Мадейра, Португалія.
8. Флоренція, Італія.
9. Лондон, Великобританія.
10. Рейк’явік, Ісландія.
11. Леж-Кап-Ферре, Франція.
12. Сієна, Італія.
13. Острів Понця, Італія.
14. Порто-Веккіо, Франція.
15. Шампань, Франція.
16. Фарерські острови.
17. Сірміоне, Італія.
18. Піран, Словенія.
19. Ньюквей, Великобританія.
20. Острів Тасос, Греція.

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