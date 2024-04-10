Всі розділи
ГоловнаВізиІспанія скасувала «золоті візи» – право отримувати посвідку на проживання за інвестиції
ВізиІспаніяТуризм

Іспанія скасувала «золоті візи» – право отримувати посвідку на проживання за інвестиції

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Іспанія запроваджує нову візу для іноземців з мобільним способом життя

Кабінет міністрів Іспанії ухвалив рішення скасувати положення про «золоті візи», яке діяло з 2013 року. Воно передбачало надання посвідки на проживання в країні з правом роботи за наймом іноземним інвесторам, які не були громадянами країн Євросоюзу.

Своє останнє рішення Кабмін мотивував «бажанням боротися зі спекуляцією нерухомістю, що веде до підвищення цін на житло та можливості купити за гроші привілеї в Іспанії».

В чому відмінність “золотої візи” від звичайної

За даними мадридської газети ABC, що посилається на офіційні джерела, особливою популярністю “золоті визи” користуються у громадян США і Китаю.

Покупка житла на загальних основах коштує менше або більше 500 тыс. грн. евро права на постійне проживання не дає. Негромадяни країн ЄС можуть у цьому випадку розраховувати лише на звичайну багаторазову візу, що оновлюється щорічно, що дозволяє перебувати в Іспанії не більше 6 місяців на рік. На відміну від “золотої” багаторазова віза не дає права на роботу в країні.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Італії збудували найвищий у Європі підвісний пішохідний міст

Італія
В італійському регіоні Умбрія над долиною озера Віги відкрили...

У Китаї збудували копію грецького острова Санторіні

Китай
У китайській провінції Юньнань на схилі гори Цаншань із...

У Тбілісі збудують новий міжнародний аеропорт

Грузія
У столиці Грузії Тбілісі з'явиться новий аеропорт, тому що...

Тепер в’їзд до Манхеттена у Нью-Йорку стане платним

США
Як повідомляє видання Axios, із середини червня за в'їзд...

На Мальдівах акула напала на туриста

Мальдіви
На Мальдівах акула напала на туриста: чоловік, національність якого...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму