Іспанія скасувала «золоті візи» – право отримувати посвідку на проживання за інвестиції

Кабінет міністрів Іспанії ухвалив рішення скасувати положення про «золоті візи», яке діяло з 2013 року. Воно передбачало надання посвідки на проживання в країні з правом роботи за наймом іноземним інвесторам, які не були громадянами країн Євросоюзу.

Своє останнє рішення Кабмін мотивував «бажанням боротися зі спекуляцією нерухомістю, що веде до підвищення цін на житло та можливості купити за гроші привілеї в Іспанії».

В чому відмінність “золотої візи” від звичайної

За даними мадридської газети ABC, що посилається на офіційні джерела, особливою популярністю “золоті визи” користуються у громадян США і Китаю.

Покупка житла на загальних основах коштує менше або більше 500 тыс. грн. евро права на постійне проживання не дає. Негромадяни країн ЄС можуть у цьому випадку розраховувати лише на звичайну багаторазову візу, що оновлюється щорічно, що дозволяє перебувати в Іспанії не більше 6 місяців на рік. На відміну від “золотої” багаторазова віза не дає права на роботу в країні.