84 000 євро за переїзд: цей острів приваблює нових громадян грошима

Щоб подолати демографічну кризу, острів в Ірландії готовий платити жителям інших країн за переїзд.

Уряд країни пропонує всім, хто переїде до них чималу компенсацію від 60 000 до 84 000 євро. Таким чином влада хоче врятувати місцеві громади та заохочувати молодих людей переїхати жити на острів. Для цього розроблено цілу десятирічну програму розвитку островів — Living Islands.

Одна умова — отримані гроші мають піти на відновлення порожніх чи напівзанедбаних будинків. За словами міністра розвитку сільських районів та громад Гізера Гемфріса, для початку програма торкнеться 5 громад – Слайго, Донегал, Мейо, Голвей та Корк. Нині там мешкає лише 2700 осіб. За останні 27 років населення країни скоротилося на 13%. На програму виділяється 1,9 млн євро.

Отримати компенсацію може будь-який громадянин іншої країни, який побажав придбати житло на острові. Сума залежатиме від того, наскільки запущено стан будівлі. Оскільки більшість будинків перебувають у жалюгідному стані, можливо, новим власникам доведеться вкласти особисті кошти. Щоб отримати гроші та нове громадянство, необхідно зареєструватися та підтвердити, що плануєш залишитися на островах надовго.

Влада також обіцяє створити в селах комфортні умови, у тому числі налагодити швидкий інтернет та встановити спеціальні кабінки, де мешканці зможуть отримувати медичні консультації.