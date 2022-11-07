Німеччина закликала терміново припинити туризм та залишити Іран: почалася евакуація всіх німців

Уряд Німеччини закликав своїх громадян якнайшвидше залишити Іран самостійно і в рамках евакуації, а також припинити будь-який туризм у цій країні. Інакше, повідомили вони, німців можуть заарештувати, ув’язнити на тривалий термін через щоденні антиурядові протести по всій країні.

«Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути заарештованими, допитаними і засудженими до тривалих термінів ув’язнення», — йшлося у заяві Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Те саме попередження діє на туристів з подвійним громадянством — іранським та німецьким. Iran International також повідомив, що посольство Німеччини у Тегерані, столиці Ірану, евакуює родини своїх співробітників та вчителів, які працюють у німецьких школах по всій країні.

Нагадаємо, масові протести в Ірані спалахнули у вересні цього року через те, що 22-річна Махси Аміна померла в лікарні після того, як була затримана поліцією за неправильне носіння хіджабу. В результаті протест перетворився на один із найбільших і найсмертоносніших у країні з часів революції 1979 року. У ході заворушень було заарештовано понад тисячу людей, дві сотні загинули. Влада звинуватила в організації масових заворушень західні країни.

Зважаючи на те, що відносини Тегерана та Берліна стають все більш напруженими, Німеччина минулого тижня викликала на переговори посла Ірану Махмуда Фаразанде. Коментуючи цю ситуацію, минулого тижня міністр закордонних справ Анналена Бербок також заявила, що ситуація з правами людини в Ірані погіршилася, оскільки сили безпеки все жорстокіші дії проти жінок і чоловіків на вулиці.

«За повідомленнями, понад 13.000 людей було затримано та понад 250 застрелено або побито до смерті. Систематичній утиск жінок і етнічних, релігійних та сексуальних меншин в Ірані не є чимось новим, але нині воно досягає безпрецедентних рівнів», — зазначила вона у зв’язку з цим.

У четвер, 3 жовтня, член опозиції в парламенті Німеччини Йоган Вадефул заявив The National, що реакція на рішення режиму в Тегерані, ухвалене під тиском, досі була половинчастою на німецькому та європейському рівнях. Водночас, він попросив Берлін «закрутити гайки» щодо іранського режиму.

Також міністр Бербок нещодавно оголосила, що Німеччина запровадить нові санкції проти громадян Ісламської Республіки за порушення прав людини Тегераном. У своїй заяві вона наголосила, що візи видаватимуться власникам службових та дипломатичних паспортів лише тоді, коли це буде вважатися за необхідне, і очікується, що додаткові обмеження будуть запроваджені щодо членів іранських організацій, відібраних ЄС. За словами міністра, оскільки режим Ірану діє жорстоко щодня, навіть ділові угоди з цією країною не можуть продовжуватись у звичайному режимі.