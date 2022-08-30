Іран призупинив авіасполучення з Іраком і закрив сухопутний кордон

Як повідомляє Al-Jazeer, Іран призупинив авіасполучення з Іраном і закрили всі КПП на сухопутному кордоні з цією країною через загострення політичної ситуації в Багдаді.

Повідомляється, що причиною масових демонстрацій в Іраку стало те, що впливовий політик шиїта Муктада ас-Садр оголосив про свій остаточний вихід з політики і закриття всіх офісів партії після отримання погроз на свою адресу. Потім у понеділок демонстранти взяли штурмом Республіканський палац у «зеленій зоні» Багдада.

Заворушення охопили й інші провінції Іраку, зокрема, на півдні країни, де мешкає громада шиїтів.

По всьому Іраку було введено комендантську годину до подальшого повідомлення.