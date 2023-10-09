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ІндонезіяТуризм

На острові Балі розшукують туриста після медитації оголеним біля храму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На острові Балі новий скандал із голим туристом у святому місці

Влада острова Балі в Індонезії оголосила про пошук іноземного туриста, який був знятий на відео голим в індуїстському храмі під час медитації. Ця неналежна поведінка викликала обурення у суспільстві, і відео стало вірусним у соціальних мережах.

Чиновники зазначили, що такі дії є виявом неповаги до місцевої культури та релігійних обрядів. Поліція змогла встановити особу цього чоловіка, але його національність та ім’я поки що не було розкрито. Він перебуває у розшуку, і правоохоронці намагаються зв’язатися з ним через соціальні мережі, але поки що не отримали відповіді.

Балі як популярне місце для туристів з усього світу стикається з частими випадками неповажної поведінки з боку відвідувачів. Навіть після того, як уряд острова опублікував правила перебування для туристів, вказуючи, що можна і не можна робити, такі інциденти продовжують відбуватися.

У минулому, туристи були депортовані з країни за аналогічні порушення, включаючи ексгібіціонізм та неповажну поведінку перед священними місцями та об’єктами.

Дотримання місцевих норм та традицій є важливою частиною культурної поваги та безпечної подорожі в будь-якій країні, і туристам слід враховувати це при відвідуванні іноземних місць.

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