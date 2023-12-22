Індонезія запроваджує п’ятирічні багаторазові візи для туристів та бізнесменів

Індонезія запроваджує п’ятирічні багаторазові візи з індексами D1 – для туристів та D2 – для ділових цілей. Обидва типи дозволів допускають в’їзд до країни на строк до 60 днів, повідомило видання The Bali Sun.

Глава імміграційної служби зазначив, що заявки почнуть приймати онлайн із січня 2024 року, і іноземцям більше не потрібно буде відвідувати представництва Індонезії за кордоном. Вартість нової візи – 15 млн індонезійських рупій, що еквівалентно 36 тис. грн. При цьому поки що немає уточнень, як часто можна використовувати ці двомісячні періоди.

Одна з основних умов для придбання багаторазової візи – запрошення від індонезійської сторони. Видання передбачає, що на допомогу туристам у цьому випадку прийдуть візові агенти, які рекламуватимуть підтримку подачі заяви для типу D1. І радить бути уважними: можливі шахрайські схеми.

Оформлення нової 5-річної візи передбачено через онлайн-сервіс імміграційного відомства, де також відбувається отримання стандартного візового дозволу на в’їзд до 30 днів. Заявнику необхідно мати паспорт з терміном дії не менше 6 місяців та нещодавню кольорову фотографію. Фінансову спроможність підтвердить довідка про наявність не менше ніж 2 тис. доларів або еквівалентну суму в інших валютах.

Стандартну туристичну візу на місяць можна придбати після прильоту в аеропорту Балі або Джакарти, її вартість близько 1,2 тис. грн.