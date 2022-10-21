Індонезія заборонила продаж сиропів та рідких ліків після смерті 99 дітей

Смерть майже 100 дітей в Індонезії спонукала країну припинити продаж усіх сиропів та рідких ліків, повідомляє Бі-бі-сі. Це сталося через тиждень після того, як сироп від кашлю в Гамбії був пов’язаний зі смертю майже 70 дітей.

Влада країни оголосила, що в деяких ліках-сиропах було виявлено інгредієнти, пов’язані з гострим пошкодженням нирок (ОПП), від якого цього року померло 99 маленьких дітей.

Неясно, чи є ліки імпортним чи місцевим виробництвом.

Влада Індонезії досі не розкрила марки або типи сиропів, пов’язаних із хворими дітьми. Натомість вони просто тимчасово заборонили продаж та виписку рецептів на всі сиропи та рідкі ліки.

ВООЗ виявила, що сиропи, вироблені індійською фармацевтичною компанією, містили “неприйнятні кількості” діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці сиропи “потенційно пов’язані із гострим пошкодженням нирок”, заявила організація.