Всі розділи
ГоловнаІндонезіяІндонезія заборонила продаж сиропів та рідких ліків після смерті 99 дітей
ІндонезіяМедицина

Індонезія заборонила продаж сиропів та рідких ліків після смерті 99 дітей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Індонезія заборонила продаж сиропів та рідких ліків після смерті 99 дітей

Смерть майже 100 дітей в Індонезії спонукала країну припинити продаж усіх сиропів та рідких ліків, повідомляє Бі-бі-сі. Це сталося через тиждень після того, як сироп від кашлю в Гамбії був пов’язаний зі смертю майже 70 дітей.

Влада країни оголосила, що в деяких ліках-сиропах було виявлено інгредієнти, пов’язані з гострим пошкодженням нирок (ОПП), від якого цього року померло 99 маленьких дітей.

Неясно, чи є ліки імпортним чи місцевим виробництвом.

Влада Індонезії досі не розкрила марки або типи сиропів, пов’язаних із хворими дітьми. Натомість вони просто тимчасово заборонили продаж та виписку рецептів на всі сиропи та рідкі ліки.

ВООЗ виявила, що сиропи, вироблені індійською фармацевтичною компанією, містили “неприйнятні кількості” діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці сиропи “потенційно пов’язані із гострим пошкодженням нирок”, заявила організація.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму