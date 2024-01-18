Фальшиві візи до Індонезії: як обманюють охочих залишитися на Балі

Довірливих туристів не перестають дурити так звані допомагайки у соцмережах. Вкотре жертвою шахраїв стала туристка, яка шукала спосіб швидко оформити бізнес-візи до Індонезії.

Розлучення – класичний. Як уточнила редакції туристка, після її посту в балійському чаті в особисті прийшли повідомлення від кількох людей із рекомендаціями. Нібито їм все зробили за недорого хлопці у конторі під ніком Love. При наступному контакті за вказаною адресою менеджерка докладно розповіла про отримання віз: терміни, необхідні документи, за що треба платити. Словом, переконала і попросила надіслати гроші як за самі дозволи, так і за допомогу місцевих юристів та за свої клопоти.

Переказ грошей з картки на картку займає секунди. Проте на обіцяне, як відомо, 3 роки чекають: як трапилося і цього разу. Чи то щоб якось пом’якшити розчарування, чи заради сміху через деякий час дівчині написав інший менеджер. За його словами, бідна менеджерка потрапила в аварію, вибачте, і сподівайтеся на краще.

Усі задіяні в шахрайстві облікові записи були заблоковані, а листування – видалене. Навіть поскаржитися нема на кого… І тоді туристка знову звернулася за допомогою зали – тобто в паблік.

Серед рекомендацій – насамперед читати правила чатів про шахраїв, зазвичай вони завжди є у закрепі. Основне – не переказувати гроші невідомо кому, перевіряти «помічників» через історії на їхніх сторінках в Інтернеті, а за будь-якого сумніву уточнювати інформацію у спільнотах. «Особисті повідомлення видаляють, і шукай свищі: спілкуйтеся тільки в чаті, чуйні люди завжди підкажуть».