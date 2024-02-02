У Грузії визначилися з правилами оформлення страхового поліса для туристів

Влада Грузії визначилася з правилами оформлення медстрахування, яке з 1 червня буде обов’язковим для туристів, які в’їжджають до країни.

Так, сума страхового покриття має становити 5 000 євро/долар для невідкладних амбулаторних послуг та 30 000 євро/долар для стаціонарних послуг.

Крім того, було визначено штраф за відсутність поліса: він складе 300 грузинських скриньок.

Нагадаємо, у грудні 2023 року влада Грузії прийняла рішення про те, що з 1 червня 2024 року для в’їзду до Грузії в обов’язковому порядку туристам буде потрібно страховий медичний поліс, розмір його покриття не уточнювався.