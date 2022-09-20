Вартість «Золотої візи» Греції збільшилася до 500 000 євро

“Золота віза” Греції різко зросла в ціні для всіх іноземних мандрівників. Новий поріг входу як інвестицій у країну, щоб отримати грецький грін-кард, становить від 500’000 євро, що вдвічі вище за минулий мінімальний ліміт. Про це повідомили грецькі ЗМІ з посиланням на прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Раніше чиновник уже заявляв, що схему отримання ВНЖ через інвестиції буде переглянуто. Однак туристи не припускали, що вартість збільшиться одразу вдвічі. Як пояснив Міцотакіс, рішення про збільшення мінімальної суми інвестицій було ухвалено з метою підвищення доступності нерухомості для греків.

Нагадаємо, раніше іноземні громадяни мали право на отримання посвідки на проживання у Греції через «золоту візу», тобто, якщо вони інвестували в країну у розмірі не менше 250 000 євро. Однак тепер влада Греції вирішила збільшити мінімальний розмір витрат для іноземних туристів.

«Щоб підвищити доступність нерухомості для греків, ми зараз збільшуємо мінімальну суму інвестицій, необхідну для видачі золотої візи, з 250 000 євро до 500 000 євро», – процитували видання слова прем’єр-міністра Грецької Республіки. Іншими словами, зміни були внесені до схеми, щоб допомогти звільнити більш доступне житло для громадян Греції, яким цього житла не вистачає через розвиток економіки Греції, а також збільшення вартості нерухомості.

«Грецький уряд також пообіцяв різні фінансові ініціативи для підтримки молодих грецьких пар та сімей, які щосили намагалися купити нерухомість, і для тих, хто хоче відремонтувати нерухомість. На даному етапі неясно, коли набуде чинності підвищення цін на грецьку програму «Золота віза», але кілька місцевих джерел у Греції очікують, що це може статися на початку 2023 року», – наголосив політик.

Нещодавній звіт, поданий брокерами нерухомості Tranio, показав, що за період із січня по червень цього року попит на візу в обмін на паспорт збільшився на 127% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, опитування також показало, що до першої п’ятірки європейських програм, які найбільше залучають іноземних громадян, входять такі: Португалія, Чорногорія, Греція, Іспанія та Туреччина.

У той же час Tranio повідомив, що найкращими європейськими програмами зі збільшення попиту стали грецька «золота віза», «золотий паспорт» Туреччини, Мальта, а також схема отримання посвідки на проживання в Чорногорії та Італії з інвестицій.

Нагадаємо, на отримання громадянства власники Golden Visa можуть подати після семирічного терміну. Що для цього потрібно? Проводити тривалий час на території Греції та скласти іспит на знання мови. ВНЖ дозволяє займатися бізнесом, здавати нерухомість в оренду, причому в країні постійно жити не треба.