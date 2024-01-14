За ніч у п'ятизірковому готелі у Греції доведеться доплачувати 10 євро

У новому році Греція запровадила кліматичний податок, який прийшов на зміну готельному. Офіційно він називається «платою за стійкість до кліматичної кризи», і тому, що він з’явився, сприяли стихійні лиха, що вирували на Балканах влітку, – повінь, спека та лісові пожежі. Особливо сильно постраждали острови Родос та Корфу.

Сума податку залежить від категорії готелю та пори року. Так, у період з березня по жовтень за ніч в готелі 1 або 2* доведеться додатково викласти 1,5 євро (готельний податок, що раніше діяв, становив 0,5 євро), за тризірковий готель – 3 євро (раніше 1,5 євро), чотиризірковий – 7 євро (замість 3 євро минулого року), п’ятизіркову – 10 євро (раніше 5 євро). З листопада по лютий розмір зборів нижче приблизно вдвічі. Передбачається, що зібрана сума – уряд розраховує на 600 млн євро на рік – надійде до резервного фонду і буде спрямована на усунення наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, минулого літа Греція пережила серйозні катаклізми. Рясні опади спричинили потужну повінь – було зруйновано будинки, мости, дороги, затоплено посіви. Згодом сильна хвиля спеки викликала лісові пожежі, які забрали життя двох десятків людей.

Інформація, що податок для туристів зросте, з’явилася у вересні минулого року. Про це журналістам розповів прем’єр-міністр республіки Кіріакос Міцотакіс. Також влада планує з 2024 року посилити фінансове навантаження на власників квартир і будинків, які здають їх туристам через Airbnb. Зокрема, якщо у власника понад три об’єкти нерухомості зареєстровано у сервісі, то доходи від здачі житла обкладатимуться ПДВ та додатковими зборами, що позначиться і на вартості розміщення.