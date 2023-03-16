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У Греції скасували всі рейси через страйк

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У популярній у туристів країні скасували всі рейси через страйк

Повітряне та поромне сполучення в Греції буде перервано 16 березня через 24-годинний загальнонаціональний страйк, організований кількома найбільшими профспілками балканської країни, передає GTP Headlines.

Очікується, що загальний страйк призведе до скасування всіх внутрішніх та міжнародних рейсів у грецьких аеропортах та зупинки поромного сполучення. Протягом доби 16 березня здійснюватимуться лише прольоти всередині країни, екстрені посадки та пошуково-рятувальні рейси.

До акції протесту приєднаються авіадиспетчери та працівники цивільної авіації. Страйк торкнеться близько 40 аеропортів на всій території південноєвропейської країни.

“Профспілки закликають до підвищення безпеки на всіх видах транспорту та звинувачують уряд у бездіяльності на тлі смертоносної катастрофи поїзда поблизу міста Лариса у центрі країни 28 лютого”, – передає грецьке видання.

Тим, хто забронював квитки на 16 березня, рекомендують уточнити інформацію у своїх турагентів або зв’язатися з місцевою владою морських портів для отримання додаткової інформації.

Слід зазначити, що про скорочений графік роботи оголосили і водії громадського транспорту. Автобуси та тролейбуси на всій території Греції робитимуть зупинки та працюватимуть лише з 9:00 до 21:00. Електрична залізниця, афінське метро та трамвай курсуватимуть лише з 10:00 до 15:00.

Примітно, що шкільні вчителі та юристи також візьмуть участь у 24-годинному страйку, додає джерело.

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