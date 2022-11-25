Туризм Греції заявив про заміну російських туристів

Греція, яка оголосила про небувалі доходи цього року, націлилася на нові туристичні ринки на наступний рік у рамках своєї стратегії зі пом’якшення втрат, які зазнали внаслідок війни в Україні.

Зокрема, порожнє місце, залишене росіянами, мають заповнити пріоритетні ринки США, Канади, Австралії, а також країни Латинської Америки та Близького Сходу, повідомила грецька газета Gtp.gr з посиланням на заступника міністра туризму Софію Захаракі та генерального секретаря Грецької національної туристичної організації (GNTO) Димитріса Фрагакіса під час туристичної виставки Philoxenia 2022 у минулі вихідні у Салоніках.

Згідно з панельною дискусією з цього питання, організованою Афінським інформаційним агентством (ANA-MPA), міністерство туризму сподівається компенсувати втрату російських туристів, які є важливим джерелом ринку, в основному для Північної Греції. За словами Захаракі, нові ринки вже збільшують свою присутність та середні витрати.

«2022 виявився дуже успішним роком для грецького туризму, враховуючи геополітичну, економічну та постпандемічну невизначеність, яка певною мірою зумовила рух туристів по всьому світу», — пояснила вона, додавши, що розв’язана росією війна в Україні викликала збої, скасувала плани, паралізувала ринок і заморозила попередні бронювання. “Але ніяких скасування не було”, – додала вона.

Ключем до залучення мандрівників альтернативних ринків є диверсифікація туристичного продукту, повідомив Фрагакіс та звернув увагу на те, що геополітичні обставини змусили учасників туризму виявляти гнучкість та інновації.

«Ми звернулися до США та Канади у 2020 році, до пандемії, і цього року було видно плоди зусиль – близько 600.000 американців відвідали Грецію на даний момент, і прямі рейси продовжуються. Ми докладаємо зусиль, щоб відкритися для ринку Латинської Америки, чудового ринку та можливостей для Греції», – розповів він.

Генеральний секретар GNTO додав, що інші зовнішні дії включають відкриття філії GNTO в Мадриді, підписання нових угод з авіакомпаніями, що з’єднують латиноамериканські напрямки з грецькими, а також налагодження контактів з арабськими країнами, Австралією та грецькою діаспорою. GNTO має намір відкрити філію в країні в 2023 році, оскільки, згідно з короткостроковими прогнозами, на російський турпотік немає надії.