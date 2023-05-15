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Туристам назвали найкращі та найгірші компанії з прокату авто за кордоном

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам назвали найкращі та найгірші компанії з прокату авто за кордоном

Найкращі та найгірші компанії з прокату авто в Європі назвала туристам британська преса, посилаючись на дані Служба захисту прав споживачів та популярний рейтинг Which?

Загалом новини для туристів, які воліють орендувати машину на відпочинку, дуже не радісні — до доковідних часів середня вартість оренди зросла на 77%, а в популярних місцях — ще вище.

На основі аналізу цін на більш ніж 8000 об’єктів оренди в дев’яти країнах, включаючи Італію, Грецію та Іспанію, зроблено висновок, що у трьох з дев’яти напрямків вартість оренди автомобіля збільшилася більш ніж удвічі: на Кіпрі ціни зросли на 100%, а в Італії — на 126%. Однак і в цьому випадку є компанії, які викликали жорстку критику туристів.

У рейтингу оцінювалися такі фактори, як чіткість додаткових зборів, вік, пробіг та стан автомобіля, а також обслуговування клієнтів та співвідношення ціни та якості. У результаті Auto Reisen і Cicar зайняли перше та друге місце. За ними йдуть Аламо, Ентерпрайз і Герц.

З іншого кінця знаходиться компанія Goldcar, її назвали найгіршою компанією з оренди автомобілів, незважаючи на одні з найнижчих цін. Туристи насамперед поскаржилися на «методи продажу під тиском», повідомивши, що їх майже змушували купувати додаткову страховку в пункті прокату і «нав’язливі продажі іноді ставали майже загрозливими».

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