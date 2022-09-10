Туреччина, Єгипет та Греція змагатимуться взимку за європейських пенсіонерів

На тлі призупинення постачання російського газу до Євросоюзу, Туреччина, Греція та Єгипет заявили про свої амбіції стати «зимовим будинком» для європейців, які прагнуть економії переїхати в теплі краї. Насамперед, «полювання» йде за пенсіонерами, яких у ЄС близько 150 мільйонів.

ТУРЕЧЧИНА РОЗРАХУВАЄ НА МІЛЬЙОН НІМЕЦЬКИХ ТУРИСТІВ

“Опалення включено у вартість проживання”. Тепер повідомлення все частіше можна побачити рекламні оголошення та інші акції про подорожі, що проходять в Німеччині. Перед енергетичною кризою та інфляцією багато німців обмірковують ідею довгострокової відпустки в країнах з нижчою вартістю життя.

Відповідний інтерес підігріває реклама. Так, мережа дисконтних супермаркетів Lidl просуває тури до Туреччини з перельотом взимку на 22 дні за 599 євро.

У Туреччині розраховують на значне зростання інтересу до регіону з боку європейських туристів узимку. Голова Асоціації турбізнесу провінції Анталья (AKTOB) Еркан Ягджі вважає, що майбутній зимовий сезон стане найкращим за останні три роки.

Індустрія гостинності Туреччини готується прийняти найближчими місяцями вдвічі більше відпочиваючих із ЄС, ніж роком раніше. Тоді в період з листопада до лютого лише з Німеччини приїхало 427 тисяч гостей. За словами Ягджі, передбачається, що як мінімум 152 готелі провінції Анталья цього року продовжать приймати гостей всю зиму. Це набагато більше, ніж у минулі роки.

Генеральний директор німецького туроператора Bentour Деніз Угур пояснює, що рахунки на оплату опалення в Німеччині обійдуться вдвічі дорожче, ніж відпочинок у турецькому готелі з харчуванням “все включено”. Він вважає, що взимку до Туреччини може приїхати 1 мільйон німецьких туристів.

«З цієї причини ми говоримо готельєрам: подумайте двічі, перш ніж закривати свій готель узимку», – наголошує пан Угур.

ЄГИПЕТ ГОТОВИЙ СКЛАДИТИ КОНКУРЕНЦІЮ ТУРЕЧЧИНИ

Приклад Туреччини готовий наслідувати і Єгипет. Місцева федерація туристичних палат заявила про підготовку до запуску програми “тривале перебування взимку”, спрямованої на залучення європейських туристів.

Насамперед вона буде розрахована на пенсіонерів, але при цьому в Єгипті розраховують і на тих, хто може працювати віддалено. Навіть слоган для «віддалеників» вже вигадали: «Ваш новий офіс на морі».

Мінтуризму Єгипту дало доручення місцевим готельєрам розробити пропозиції для довгострокового перебування європейців, і закликає готелі не затягувати із цим, щоб Туреччина «не переманила всіх туристів». У Єгипті налаштовані рішуче, і хочуть зробити свою пропозицію привабливішою за ціною, ніж Туреччина.

ГРЕЦІЯ ЗОВЕДЕННЯ, АЛЕ МОВЧИТЬ ПРО ОПАЛЕННЯ

«Заграє» з німецькими пенсіонерами та Греція. Під час візиту до Берліна міністр туризму Греції Василіс Кікіліас люто захищав свій план заманити німецьких пенсіонерів до Греції на зимівлю.

«Погода краща, життя дешевше», – такі його аргументи. Щоб реалізувати свій план, він уже провів переговори із готельною індустрією. Але такої великої кількості місць, як у Туреччині чи Єгипті, у Греції, звичайно ж, просто не знайшли. За словами міністра, у несезон для німецького ринку буде доступно близько 1000 місць.

Щоправда, грецький міністр промовчав про те, що в холодні місяці більшість прибережних готелів у Греції закрито, а ті, що працюватимуть, платитимуть більше, ніж звичайно, за опалення, а отже, перекладуть частину цих витрат на туристів. Чартерні рейси з Німеччини до Греції відновляться лише у березні. Тож дешево перезимувати у Греції європейцям не вдасться.

ЧОМУ ЗИМІВКА ДЛЯ ЄВРОПЕЙЦІВ

Розповідаємо про ціни, які пропонують німецькі туроператори. Так, у компанії FTI одна з найпопулярніших пропозицій, тур до Туреччини з січня по березень на 90 ночей у готелі 4*, включаючи переліт та харчування за системою «все включено». Від 2640 євро на особу – це менше 30 євро на добу.

У Тунісі ще дешевше: проживання в готелі 4* у Порт-ель-Кантауї протягом трьох місяців (все включено, включаючи переліт) – від 1800 євро, або приблизно 20 євро з особи на добу.

Відпочинок в апартаментах на Канарських островах на 21 день та більше – від 40 євро на добу.