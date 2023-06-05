Неможливо відмовитись: ці міста платять іноземцям за переїзд

Згідно з популярним відеоблогером, ці три міста готові платити великі гроші тільки за переїзд.

Сара Адекола з ніком @millennialwealthsarah ділиться у своєму акаунті в TikTok фінансовими порадами та лайфхаками для мандрівників. В одному зі своїх останніх роликів дівчина розповіла незвичайний спосіб заробити на переїзді та змінити місце проживання з вигодою.

Альбінен, Швейцарія

Гірське село в Швейцарії на висоті 1300 метрів над рівнем моря вже протягом багатьох років страждає від відтоку населення. Незважаючи на мальовничий краєвид на долину річки Рона, мешканців “гірської перлини” кантону Вале стає дедалі менше. Школи закриваються, і багато будинків стоять порожніми або перероблені під готелі. За останні 80 років чисельність населення сильно зменшилася, більше половини – це люди похилого віку. Навіть місцева школа закрилася через брак учнів. Інші п’ять дітей шкільного віку тепер щодня здійснюють 20-хвилинну автобусну поїздку до сусідніх сіл. Сьогодні у селі проживають лише 250 осіб.

Жителі Альбінен знайшли незвичайне, але просте та ефективне вирішення проблеми – платити всім, хто погодиться вибрати їхнє село для ПМП. Під відповідною законодавчою ініціативою підписалися 94 особи, а це майже половина загальної кількості місцевих мешканців. Ініціатива була зареєстрована у мерії та отримала повну підтримку громадян. Згідно з ініціативою, кожен новий мешканець отримає фінансову підтримку на ремонт чи будівництво будинку. На кожного дорослого передбачається виплата у розмірі 25 тисяч франків, на кожну дитину – по 10 тисяч франків. Отримати гроші можуть лише особи молодше 40 років, які готові переїхати до села на термін щонайменше 10 років. Кожна родина іноземців із чотирьох осіб отримає 60 000 євро за переїзд.

Антикитера, Греція

Острів між Крітом і Кітирою в Егейському морі також заманює нових мешканців фінансовими вигодами. Новим мешканцям платитимуть 500 євро щомісяця протягом перших трьох років проживання. Щасливчики також отримають будинок та значну ділянку землі в обмін на переїзд.

В даний час на Антікітері постійно проживають 24 особи, а в літні місяці – 40, і Кітерська єпархія особливо зацікавлена в залученні людей, які займаються такими професіями, як пекарство, будівництво або риболовля. Пріоритетом є сім’ї із дітьми.

“Нам потрібні хоча б три молоді сім’ї з великою кількістю дітей, щоб вдихнути в Антикитеру життя і наповнити його дитячими голосами”, – сказав президент острова Андреас Хархалакіс виданню Iefimerida.gr.

Пресичче, Італія

Мальовниче містечко в сонячному регіоні Апулія приваблює іноземців привабливою пропозицією. Чиновники стверджують, що готові платити до 30 000 євро на купівлю помешкання. Будинки, виставлені на продаж у рамках угоди, коштують від 25 000 євро. Як і інші дешеві об’єкти нерухомості, виставлені на продаж по всій Італії, вони давно занедбані.

“Ми пропонуємо до 30 000 євро людям, які бажають до нас переїхати і придбати одне з місцевих занедбаних жител. Виплати будуть поділені на дві частини: частина коштів піде на покупку старого будинку, а решта — на його реновацію, якщо це необхідно”, — сказав CNN член місцевої ради Альфредо Палезе.

Як додатковий бонус пропонується мальовнича природа Саленто, недалеко від чистих пляжів і кришталево чистих вод Санта-Марія-ді-Леукі. Влада Пресичче сподівається, що грошове заохочення вдихне нове життя в їхнє знелюднене місто, де з кожним роком народжується все менше людей.

“В історичному центрі є багато порожніх будинків, збудованих до 1991 року. Важко дивитися, як наші старі райони, повні історії, прекрасної архітектури та мистецтва, повільно пустіють”, – додав Палезе.