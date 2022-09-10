Названо найкращі країни для життя на пенсії

Дослідження GoBankingRates показало, що найбезпечнішою країною у світі для пенсіонерів є Канада, яка посідає 12-те місце у Глобальному індексі світу.
Як відзначають автори індексу, у Канаді дуже низький рівень насильницьких злочинів і є однією з чотирьох неєвропейських країн, які потрапили до Глобального індексу світу.
Окрім того, Канаду виділили за рахунок високого рівня системи охорони здоров’я.
Також тут чимало цікавих туристичних пам’яток, однією з головних серед яких є всесвітньо відомий Ніагарський водоспад.
Топ-10 найбезпечніших країн світу для пенсіонерів:
- Канада
- Ісландія
- Нова Зеландія
- Ірландія
- Данія
- Австрія
- Португалія
- Сінгапур
- Японія
- Швейцарія
Ісландія стала другою безпекою країною для емігрантів, які вийшли на пенсію. Вона славиться своєю приголомшливою природою. Крім того, острівна держава визнана найбезпечнішою країною у світі в останньому Глобальному індексі світу та має дуже низький рівень насильницьких злочинів. Більшість емігрантів живуть у столиці Ісландії, Рейк’явіку, який має найбільше населення країни. В оточенні природи в Рейк’явіку також є жваві ресторани і культурне життя, а також одні з найкращих спа-салонів у світі.
Нова Зеландія посіла третє місце і є однією з найбезпечніших країн світу для пенсіонерів. Приголомшлива країна відома своїми природними чудесами і як криниця пригод з альпінізмом світового класу та рафтингом. Тим не менш, емігрантам, можливо, доведеться довго накопичувати на переїзд до Нової Зеландії, оскільки там є одні з найдорожчих будинків у світі.
Ірландія – теж увійшла до найбільш спокійних країн у світі і відрізняється низьким рівнем насильницьких і дрібних злочинів. В Ірландії є своя захоплююча кухня та напої, які ідеально підходять для пенсіонерів.