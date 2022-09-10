Названо найкращі країни для життя на пенсії

Дослідження GoBankingRates показало, що найбезпечнішою країною у світі для пенсіонерів є Канада, яка посідає 12-те місце у Глобальному індексі світу.

Як відзначають автори індексу, у Канаді дуже низький рівень насильницьких злочинів і є однією з чотирьох неєвропейських країн, які потрапили до Глобального індексу світу.

Окрім того, Канаду виділили за рахунок високого рівня системи охорони здоров’я.

Також тут чимало цікавих туристичних пам’яток, однією з головних серед яких є всесвітньо відомий Ніагарський водоспад.

Топ-10 найбезпечніших країн світу для пенсіонерів:

Канада Ісландія Нова Зеландія Ірландія Данія Австрія Португалія Сінгапур Японія Швейцарія

Ісландія стала другою безпекою країною для емігрантів, які вийшли на пенсію. Вона славиться своєю приголомшливою природою. Крім того, острівна держава визнана найбезпечнішою країною у світі в останньому Глобальному індексі світу та має дуже низький рівень насильницьких злочинів. Більшість емігрантів живуть у столиці Ісландії, Рейк’явіку, який має найбільше населення країни. В оточенні природи в Рейк’явіку також є жваві ресторани і культурне життя, а також одні з найкращих спа-салонів у світі.

Нова Зеландія посіла третє місце і є однією з найбезпечніших країн світу для пенсіонерів. Приголомшлива країна відома своїми природними чудесами і як криниця пригод з альпінізмом світового класу та рафтингом. Тим не менш, емігрантам, можливо, доведеться довго накопичувати на переїзд до Нової Зеландії, оскільки там є одні з найдорожчих будинків у світі.

Ірландія – теж увійшла до найбільш спокійних країн у світі і відрізняється низьким рівнем насильницьких і дрібних злочинів. В Ірландії є своя захоплююча кухня та напої, які ідеально підходять для пенсіонерів.