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Доходи від туризму в Греції цього року вже перевищили 18 мільярдів євро

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Доходи від туризму в Греції цього року вже перевищили 18 мільярдів євро

Міністр туризму Греції Василіс Кікіліас повідомив, що цього року прибутки грецького бюджету від туризму вже перевищили 18 млрд євро.

Фінансові показники 2022 року були оголошені у п’ятницю, 18 листопада, під час зустрічі керівників Федерації готельєрів Греції, що відбулася у Салоніках з нагоди 37 виставки Philonexia.

“Офіційні результати будуть опубліковані в березні Банком Греції, але я вважаю, що ми вже перевищили цільовий показник міністерства фінансів у 15 мільярдів євро за доходами”, – зазначив міністр Кікіліас.

Чиновник також зазначив, що Греція вважається одним із провідних туристичних брендів у всьому світі, додавши, що його країну люблять туристи по всьому світу, і вони повертаються практично щоліта.

За інформацією грецьких ЗМІ, деякі регіони Греції збільшили прибутки від іноземних туристів порівняно з періодом до пандемії. І це незважаючи на ситуацію в Східній Європі, інфляцію та енергетичну кризу

Дані, представлені у звіті Банку Греції, показують, що надходження до бюджету від міжнародних мандрівників за перші п’ять місяців 2022 року зросли на понад 500 відсотків, а турпотік уже у травні збільшився на 672,5 відсотка.

У результаті у травні цього року дохід від туризму збільшився до 1,41 млрд євро порівняно з 222 млн євро за аналогічний період минулого року, а за період із січня до травня — до 2,5 млрд євро.

А от Міністерство охорони здоров’я не так оптимістично оцінює підсумки туристичного року: незважаючи на значне збільшення числа міжнародних прибутків, їх показники все ще нижчі від рівня, що існував до пандемії.

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