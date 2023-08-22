Відпочинок без дітей: ТОП-10 найкращих пляжних готелів Єгипту для дорослих

Більшість популярних пляжних готелів Єгипту орієнтована на сімейний відпочинок із дітьми. Проте є привабливі варіанти і для тих, хто хоче відпочити лише серед дорослої аудиторії. Разом з туроператорами склали ТОП-10 найкращих пляжних готелів Adults only у Хургаді та Шарм-ель-Шейху. Експерти виділили серед них та готелі, які можна рекомендувати преміальним туристам.

У Єгипті є готелі для дорослих з обмеженнями 16+ та 18+

За інформацією туроператорів, готелів для дорослих на червономорських курортів Єгипту небагато: близько 40 готелів, з яких приблизно 80% – це об’єкти в категорії 5*. За інформацією експертів, із цих чотирьох десятків готелів на російському ринку добре продаються близько 15 об’єктів. Як правило, ці готелі працюють за системою харчування «все включено» та «ультра все включено».

В основному єгипетські готелі, орієнтовані на дорослу аудиторію, приймають гостей віком від 16 років. Проте є й кілька об’єктів із віковим маркуванням 18+. Як уточнили туроператори, це готелі Rixos Sharm El Sheikh, The Grand Palace 5*, The Makadi Spa Hotel 5* та Bel Air Azur Resort 4*.

Готелі для дорослих дорожчі за звичайні

Своїх, яскраво виражених регіональних особливостей єгипетські готелі для дорослих не мають: як і інші готелі цього напрямку у світі, вони пропонують більш розгорнутий асортимент послуг, що входять у вартість проживання. Наприклад, у них більше ресторанів a la carte та SPA-послуг.

В основному готелі для дорослих в Єгипті – це “тихі” готелі, таких близько 70%. Але є і тусовочні готелі цього формату, як, наприклад, Rixos у Шарм-ель-Шейху.

Зазначається, що готелі тільки для дорослих завжди будуть дорожчими за готелі тієї ж категорії, орієнтовані на сімейну аудиторію. Різниця у ціні може становити від 10 до 15%.

Втім, як наголошують туроператори, готелі концепції Adults only може собі дозволити турист не обов’язково з великим бюджетом. Є демократичні варіанти у категорії 4*+: наприклад, готелі Bel Air Azur 4* та Caves Beach 5* у Хургаді.

Туроператори доповнили цей список готелями Sunrise Holidays Resort 5* (Хургада), Romance Regency Club 5* (Шарм-ель-Шейх, преміум-зона готелю Regency Plaza Aqua Park & Spa) та Albatros Royal Grand Sharm 5* (Хадаба).

ТОП-5 найбільш броньованих готелів для дорослих у Хургаді та Шарм-Ель-Шейху

Туроператори назвали десятку найбільш броньованих готелів Adults only у Хургаді та Шарм-ель-Шейху:

Steigenberger Makadi 5* (Макаді Бей, напівпансіон/все включено,16+)

Sunrise Holidays Resort 4* (Хургада, все включено, 16+)

Romance Regency Club 5 * (Шарм-ель-Шейх, ультра все включено, 18 +)

Baron Palms Resort 5* (Шарм-ель-Шейх, все включено, 16+)

Rixos Sharm El Sheikh 5* (Шарм-ель-Шейх, ультра все включено,18+)

Premier Le Reve Hotel & Spa 5* (Сахль Хашиш, ультра все включено, 16+)

Pickalbatros Blu Spa Resort 5* (Хургада, ультра все включено, 16+)

Steigenberger Pure Life Style 5* (Хургада, все включено, 18+)

Meraki Resort Sharm El Sheikh 5* (Шарм-ель-Шейх, ультра все включено, 16+)

Cleopatra Luxury Resort Sharm 5 * (Шарм-ель-Шейх, все включено, 16+)

З цієї гарячої десятки туроператори особливо рекомендують заможним туристам готелі Meraki Resort Sharm El Sheikh 5*, Rixos Sharm El Sheikh 5*, Steigenberger Pure Life 5*, Baron Palms Resort 5* та Cleopatra Luxury Resort Sharm 5*.