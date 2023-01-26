Туристам пояснили, як відрізнити фейкові відгуки про готель від справжніх

“Фальшиві відгуки виманюють у людей гроші на відпочинок у готелях”, – попередили експерти, які брали участь у дослідженні британського каналу Channel 4. Вони перерахували ознаки, як відрізнити фейкові коментарі від справжніх.

Січень – одна з найпопулярніших пір року для бронювання літньої відпустки. Але туристам потрібно бути обережними, коли справа доходить до вибору готелю на основі відгуків. Не секрет, що багато туристів довіряють досвіду колег і роблять вибір на користь того чи іншого готелю на основі відгуків. Однак насправді деякі відгуки можуть бути замовними, що введе в оману мандрівника.

Так, Кім Берджесс, директор з роботи з клієнтами платформи відгуків Feefo, розповіла таке: «97% людей читають відгуки перед покупкою, і переважна більшість британців не бронюватимуть відпочинок, поки не вивчать відгуки інших мандрівників. Тим не менш, фейкові відгуки обманюють людей та виманюють гроші. Насправді дослідження Channel 4 показало, що кожен третій відгук про готель є підробленим». Постачальники послуг розміщення, тобто, співробітники готелю можуть самі писати відгуки, щоб підвищити свій рейтинг. Крім того, шахраї можуть використовувати платформи відгуків, щоб обдурити клієнтів.

Але перш ніж туристи почнуть панікувати, зауважимо, що є кілька способів, якими мандрівники можуть скористатися, щоб виявити сумнівний чи фальшивий відгук. «Щоб переконатися, що ваш відпочинок пройде чудово і ви отримаєте найкращу пропозицію, важливо знати, як уникнути зустрічі з підробленим відгуком. Читання оглядів на перевірених платформах, де зворотний зв’язок було перевірено за допомогою надійних процедур перевірки, — найбезпечніший вибір. Відкриті платформи відгуків – це те місце, де будь-хто може залишити відгук, без будь-яких суворих перевірок, щоб переконатися, що рецензент ознайомився з готелем чи відпочинком», – розповіла Берджесс.

Це означає, що навіть туристичні об’єкти з максимальною кількістю зірок насправді можуть сильно відрізнятися від того, що очікують клієнти. «Якщо ви використовуєте відкриту платформу для читання відгуків, стежте за надмірно захопленими відгуками. До дуже великої кількості хорошого слід ставитися з обережністю.

Численні відгуки, в яких просто вказано «Найкращий готель, в якому я коли-небудь зупинявся», можуть бути ознакою того, що відгуки не є справжніми. Шукайте зразок надмірно компліментарних відгуків, у яких використовуються підозріло схожі формулювання», – закликала вона.

Якщо підроблені відгуки були написані ботом або однією людиною, вони можуть виглядати схожим. Один стиль, одна думка. Якщо жоден із відгуків не містить жодних негативних моментів, це також може бути ознакою того, що деякі відгуки не є справжніми. «Усім також слід з обережністю ставитися до сайтів з великою кількістю відгуків, залишених в той самий день, оскільки це, ймовірно, спосіб приховати негативні відгуки, — додала фахівець. — Коли в оглядах неодноразово використовується назва готелю, це може бути пов’язане з тим, що хтось намагається просунути його в рейтингу сайтів пошукових систем. Зрештою, він криється в деталях, коли справа доходить до перегляду справжніх відгуків. Справжні гості, як правило, залишають докладніші відгуки, якщо їм дуже сподобався відпочинок».

Деякі готелі також можуть використовувати сайти-відгуки, щоб спробувати підвищити свій авторитет, і коментарі, залишені там, можуть бути несправжніми. Справжні відгуки зазвичай містять набагато більше деталей і можуть бути конкретними про досвід перебування туриста в готелі і номері. Якщо хтось згадує про додаткові спеціальні послуги або включає подробиці про свою поїздку, це, швидше за все, правдивий коментар.

Туристи також можуть попросити рекомендації у друзів та родичів, якщо їх турбують фальшиві відгуки. Крім цього, вони завжди можуть звернутися до турагента, який матиме свій власний надійний спосіб збору даних про реальні відгуки клієнтів.