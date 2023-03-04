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Туристам повідомили, які предмети в номері готелю краще не використовувати

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам повідомили, які предмети в номері готелю краще не використовувати

Співробітниця готелю назвала кілька предметів, якими гостям краще не користуватися у своїх готельних номерах. Відповідний допис вона опублікувала на форумі Reddit.

Хоча прибирання в номерах готелю зазвичай проводиться між приїздами кожного гостя, і має бути на дуже високому рівні, проте деякі предмети можуть використовуватися не за призначенням туристами і тому бувають не такими чистими, як хотілося б відповідальним гостям.

Так, вона закликала не користуватися чайниками, чашками, склянками, ложками та блюдцями. «Ви скористалися б чайником готелю? Я обговорювала це зі своїми колегами. Було багато різних думок, починаючи від «кип’яченої води» та закінчуючи «люди використовують її для прання спідньої білизни», — поділилася авторка посту.

Дивно, але самі постояльці найчастіше зізнаються у тому, що творять у своїх номерах та видають свої дивні ідеї за лайфхаки. Наприклад, дійсно, деякі дівчата записували та публікували відеоролики про те, що вони використовували електрочайники для прання своєї спідньої білизни, а чоловіки – шкарпеток. Після таких повідомлень і чай з ранку в готелі пити не захочеться.

“Я трохи попрацював у готелі, і я скажу, що, якщо щось виглядає чистим, це ще не означає, що це так і є”, – зауважив автор поста. Брудними також можуть бути чашки, склянки або кухлі, оскільки покоївки їх не миють, максимум — обполіскують.

«Справа не так у тому, як люди користуються цими предметами, як у тому, як їх прибирають покоївки. Один колега витер склянки рушниками, якими скористався попередній гість!» – розповіла експерт.

Однак не всі гості гидливі, вони цілком довіряють прибиранню співробітниць готелів. Якось щось пластикове пригоріло на дні чайника. Я зателефонував до обслуговуючого персоналу, і вони забрали його і негайно дали мені інший, з вибаченнями. Постояльці готелю — купка дикунів, але, на мій досвід, персонал готелю надає чисті чайники», — заступився один із них. “Якщо ви параноїк, налийте в нього (чайник) прісної води, закип’ятіть і перевірте чистоту”, – порадив інший.

Логічно, що не всі готелі та не всі співробітники ігнорують гігієну готельних речей. Так, одна з покоївок повідомила, що чистота залежить від адміністрації готелю. «Наприклад, ми повинні очищати наші чайники від накипу не рідше одного разу на місяць і перевіряємо їх/попорожняємо після кожного прибирання номера. Але я працюю у бутік-готелі. Якщо чайник все ще сповнений води, коли ви входите в кімнату, або в ньому багато накипу, не використовуйте його», — порадила вона і в цьому випадку рекомендувала зателефонувати на стійку реєстрації та повідомити про необхідність замінити прилад на чистий або помити його самостійно.

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