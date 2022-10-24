Працівник готелю повідомила, чому туристам треба вимикати світло та засмикувати штори, коли вони заходять у свій номер

Наглухо засмикати штори та вимикати світло щоразу, коли туристи входять у свої готельні номери, порадила співробітниця готелю Хейлі, опублікувавши відповідне відео у своєму акаунті TikTok. Причина – встановлення факту наявності клопів, але з ентомологічних міркувань, а цілях власної безпеки.

За словами готельного експерта під ніком @haleewithaflair, мандрівники можуть перевірити наявність небажаних гостей самостійно, щоб не прокидатися покусаними. «Ось так я перевіряю свою кімнату, перш ніж розпакувати речі та влаштуватися в кімнаті. Перше, що вам потрібно зробити, це переконатися, що у вашій кімнаті темно. Вимкніть світло, закрийте всі штори та використовуйте ліхтарик на вашому телефоні. Поки все вимкнено, підніми ковдру, щоб побачити матрац або наматрацник. Ви повинні перевірити усі складки», – пояснила вона алгоритм дій.

Дівчина продемонструвала, як туристи мають заглядати під складки у кутках свого готельного ліжка. «Зазвичай їм (клопам) подобається сидіти по кутах та складках. Навіть якщо ви не бачите комах, обов’язково перевірте, чи немає плям, наприклад плям крові, тому що це теж поганий знак», – додала вона.

Фахівець із прибирання рекомендувала туристам не розпаковувати речі до того моменту, поки вони не переконаються, що маленьких кровососів у номері справді немає, оскільки є небезпека, що клопи можуть поринути у багаж і після відпустки туриста поїдуть з ним до його дому.

Для цього є звичайні заходи безпеки: не класти власний багаж на ліжко. Найкраще його залишити на багажній полиці або біля дверей номера. Також співробітниця порекомендувала перевіряти прасувальні дошки та фіранки на наявність дрібних жучків. А як профілактика деякі експерти рекомендують туристам прати весь свій відпускний одяг, як тільки вони повернуться додому, щоб убити всіх «безбілетників».

Постільні клопи ведуть нічний спосіб життя, тому вимкнення світла може підвищити ймовірність того, що пошуки дадуть свої плоди. Сліди укусів клопів, як правило, червоного кольору, часто розташовуються в лінію або скупченням і сильно сверблять. У деяких людей може виникнути алергічна реакція на укуси.

Як впізнати шкідників? Вони можуть бути темно-жовтого, червоного або коричневого кольору, їх розмір у довжину – зазвичай всього близько 5 мм, тоді як яйця зазвичай білого кольору та на вигляд крихітні.

Якщо туристи не бачать комах, вони можуть пошукати червоні чи іржаві плями на матраці – це сліди від розчавлених комах. Темні плями теж орієнтир. Це можуть бути екскременти клопів. Постільні клопи зазвичай ховаються в швах меблів, у тому числі на будь-яких стільцях і диванах, які можуть бути в кімнаті. Вони неймовірно витривалі: можуть вижити за низьких температур, але помруть, коли їх тіло досягне +45 градусів, тому високотемпературне прання одягу, привезеного додому з відпустки, важливе і вкрай ефективне. Насамкінець, автор ролика порадила відпочивальникам негайно повідомити персоналу готелю, якщо вони виявлять якісь ознаки клопів у своєму номері.