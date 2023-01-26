Названо найпоширеніші помилки туристів у готелях

Кевін Гілберт працює керуючим бутік-готелю у штаті Арізона, США, вже 19 років. Чоловік поділився своїми спостереженнями та порадами для відвідувачів видання Wellandgood.

Перебуваючи на відпочинку в іншій країні, часом туристи, самі того не помічаючи, можуть поводитися грубо і некоректно по відношенню до інших гостей та персоналу готелю. Кевін Гілберт розповів про найпоширеніші помилки відвідувачів.

Ранній заїзд або пізній виїзд без попередження

Незалежно від того, планував гість прибути раніше за очікуваний час чи ні, важливо попередньо повідомити про це готель за день до прибуття або якомога раніше. Буде також ввічливим попередити, якщо відвідувач планує пізній виїзд. Гілберт пояснює, що потрібен певний час для прибирання номерів між приїздами гостей і це може бути відкладено у разі пізнього виїзду.

Звичайно, співробітники готелю зроблять все можливе, щоб допомогти вам при ранньому заїзді або пізньому виселенні. Однак трапляються випадки, коли це неможливо, і у гостей псується враження. А персонал, який щиро намагається догодити кожному гостю, відчуває стрес.

Ігнорування “тихого часу”

“Між 10 вечора і 7 ранку в багатьох готелях є так званий “тихий час”, коли гостям рекомендується дотримуватися тиші в ліфтах, лобі і навіть у своїй кімнаті, уникаючи гучної музики, розмов або вечірок. Це звичайна повага один до одного, дотримуючись якого, гості створюють гарне враження від готелю для всіх”, – каже він.

Повернення грошей на картку за додаткові витрати

При заселенні відвідувачі готелів реєструють карти на випадок, якщо вони скористаються додатковими послугами готелю. Як правило, гроші буде повернуто на карту в повному обсязі, якщо ви не скористалися, скажімо, обслуговуванням номерів або міні-баром. Однак багато гостей не розуміють, що гроші повертаються на карту не відразу.

Керуючий готелем каже, що дуже часто гості готелю дзвонять і запитують, чому готель досі не повернув гроші, багато хто навіть скандалить. Однак у такому разі це не залежить від готелю, адже за транзакції відповідає банк, який тримає гроші від п’яти до семи робочих днів.

Гілберт закликає гостей готелю стежити за своїми витратами і, якщо вони не впевнені, звертатися до персоналу за роз’ясненнями.

Нехтування словами “будь ласка” та “дякую”.

Слова “будь ласка” та “дякую” не варті гостям нічого. Але для персоналу це може означати багато.

“Співробітникам дуже приємно чути “будь ласка”, “дякую” або “ви чудово попрацювали”. Також не буде зайвим висловити свою вдячність персоналу за важку роботу чайовими”, – каже Гілберт.