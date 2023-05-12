Названо 6 невеселих фактів про роботу покоївок у туристичних готелях

Роботу покоївки важко назвати роботою мрії. Але збоку здається, що нічого особливо складного в ній немає: ходи собі, забирайся потихеньку. Житло з харчуванням надають, на море після роботи хоч щодня бігай, якщо працюєш на курорті. Насправді все зовсім не так райдужно.

Брудна робота

Робота покоївки типового готелю – це зовсім не про “змахнути легкий пил з відполірованих столів, перестелити ліжко, зібрати рушники та поставити свіжі квіти у вазу”. Це про “драїти затоптані підлоги та уділені унітази, прибирати з ліжок забруднені чимось простирадла, підбирати по всьому номеру використані підгузки та вигрібати купу пляшок після вечірок”. І час від часу вислуховувати, що все зроблено погано, повільно чи не тоді, коли треба було.

Дуже важка праця

Постійно у зігнутому положенні, непідйомні ворохи білизни, велика кількість номерів, які потрібно прибрати надшвидко та кристально чисто, іноді до 25 за зміну. Необхідність без кінця рухати меблі, робота з їдкою хімією, відсутність достатніх перерв між “підходами”. Монотонність. Все це настільки важко, що дехто не витримує навіть випробувального терміну.

Низькі зарплати та рідкісні чайові

Більшість відпочиваючих звикли, що залишати чайові потрібно тільки офіціантам. Можливо, якби туристи знали, скільки отримують покоївки за свою титанічну працю, вони б думали інакше.

У деяких готелях покоївкам слід залишати в спеціальних конвертах. Загалом гроші краще віддавати особисто працівникам до рук.

Потворне ставлення

Покоївки відкрито кажуть, що деякі постояльці поводяться з ними, як із порожнім місцем. Не дивляться в очі, розмовляють крізь зуби або кричать, чіпляються, вимагають чогось. Не найкраще ставлення і з боку начальства: старші покоївки та менеджери теж можуть підвищувати голос, ображати, необґрунтовано штрафувати (наприклад, “за компанію”, якщо не знають реального винуватця провини).

Крім того, покоївки часто не мають права користуватися головним входом, їх “кімнати для персоналу” зазвичай тісні та погано обладнані. А ще жертвами харрасменту за кордоном часто стають саме вони.

Багато стресу

Багато в чому його народжує потворне ставлення постояльців та керуючих. На це накладається постійне відчуття нестачі часу на повноцінне прибирання, страх, як би тебе не звинуватили (а то й звинувачення) у крадіжці, відсутність вільного часу та плинність кадрів, що виливається у збільшення обсягів роботи.