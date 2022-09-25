Мотель проти хостелу: Що вибрати туристу

Іноді економія дома для ночівлі буває виправданою. Чому мотель та хостел знаходяться в одному ранзі і як зробити вибір між ними, розповість “ДІП”.

Перші у світі мотелі з’явилися на хвилі популярності авто-подорожей. Артур, власник такого закладу, збагнув: його гостям має бути не так бюджетно зупинитися у нього, наскільки комфортно. Тому в його Milestone Mo-Tel Inn було всього 12 персональних бунгало, проте кожне з них передбачало доступ до індивідуального гаража і навіть окремої кімнати відпочинку для водія. У мотелі мандрівники могли обігрітися, прийняти душ та поїсти.

Зараз мотелі є гібридом недорогого придорожнього готелю і паркуванням. У кращому випадку номери влаштовані так, що кожен постоялець має персональний вихід з будівлі.

Плюси у такого розміщення все ж таки є.

швидкий доступ до автомобіля, він завжди під наглядом;

індивідуальні номери;

можливість задовольнити потреби в їжі, гігієні та відпочинку на приблизно одній території.

Серед мінусів – віддаленість від благ “великого міста”, мінімум дозвілля, а також дуже специфічний контингент гостей.

Можливо, тоді краще вибрати хостел? Це також бюджетний варіант розміщення, але й має свої особливості. Серед плюсів:

близьке розташування до визначних пам’яток туристичних міст;

дешевизна.

Мінуси хостелу:

як правило, відсутність паркування;

перспектива зіткнутися з галасливими незнайомими сусідами, якщо ви їдете невеликою компанією і не можете зняти кімнату;

загальні гігієнічні зони;

доступ до кухні передбачає самостійне приготування їжі.

Якщо вибирати із двох варіантів нічлігу, то потрібно в першу чергу звернути увагу не на ціну за ніч, а на свої потреби та запити. Чим можна знехтувати? А що справді важливо? І тоді враження від вашої подорожі не буде зіпсоване поганою ночівлею.