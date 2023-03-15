Експерти розповіли, що приховують співробітники готелів від туристів

Готельний бізнес побудований на чистоті, комфорті та зовнішній привабливості, але варто заглянути глибше, як відразу сиплеться пил і розкриваються секрети. Сайт BestLife зібрав сміливі зізнання співробітників готелів.

Прибирання кімнати за 15 хвилин?

Стандартний виїзд з готелю зазвичай запланований на 11 ранку, а початок реєстрації нового гостя в середині дня не дає покоївкам можливості для ретельного прибирання номерів. За інформацією Travel.com, всього за 15 хвилин вони повинні поміняти рушники та постільну білизну, замінити посуд, перевірити та поповнити міні-бар, а також винести все сміття.

Враховуючи, що прибрати їм необхідно від 10 до 30 номерів, то про сумлінну роботу не йдеться. Крім того, як зізналася колишній менеджер зі збирання великої американської готельної мережі Ренета Макарті в інтерв’ю CNN, покривало в готелі змінюють не частіше, ніж чотири рази на рік.

Бажаєте дешевий номер? Закрийте ноутбук і підніміть слухавку

Деякі готелі сплачують спеціалізованим сайтам до 25 відсотків комісії за бронювання номерів. Якщо не бажаєте переплачувати, знайдіть пропозицію на сайті, але не поспішайте бронювати.

Зателефонуйте в готель та дізнайтесь, чи можете ви отримати кращу ставку, ніж пропонується на сайті. Згідно з ресурсом TripSavvy, багато готелів йдуть назустріч клієнтам і пропонують дешевший тариф при бронюванні безпосередньо.

Проплачені консьєржі?

Власники бізнесу намагаються загнати людей до своїх закладів будь-якими можливими способами. Деякі навіть платять консьєржам сусідніх готелів, щоб ті рекомендували їх наївним туристам.

Ігнорувати їхні поради не варто, але краще ставитись до них зі здоровою часткою скептицизму. Просто порівняйте їх з відгуками на Yelp або TripAdvisor.

Секрет номера “краще” без переплат

Якщо хочете змінити економ на люкс безкоштовно, запам’ятайте кодове слово — просто попросіть на стійці реєстрації кутову кімнату. Як пише DailyMail, дана тактика працює, оскільки кутові номери трохи більше за інші, але не відносяться до категорії дорожчих номерів.

Крім того, працює приказка “хто рано встає, тому бог подає”. У разі “подає” агент на ресепшені. Якщо ви приїдете в готель раніше, коли кімнати інвентаризуються, вам може пощастити і ви отримаєте кращу кімнату.

Покоївки можуть забирати залишені вами речі собі

Згідно з правилами готелів, покоївки зобов’язані повідомляти про будь-які знайдені в номері речі. Якщо гість не повертається по втрачену річ протягом певного періоду часу — тижнів, а не годин, деякі готелі дозволяють співробітникам забрати їх собі.

“Непотрібні речі передаються на благодійність, але зазвичай керівництво забирає реально хороші речі”, – сказала користувач Reddit Booboo_the_bear, покоївка, яка працювала у кількох п’ятизіркових готелях. Вона додала, що таким чином отримала випрямляч для волосся та дизайнерську куртку.

У вашому номері хтось помер?

Люди вмирають у готельних номерах частіше, ніж ви думаєте. Настільки часто, що персонал готелю інструктують за будь-яку ціну тримати інформацію в секреті. Розголос пригнічується, особливо якщо в номері померла знаменитість.

Є ціла група фанатів, які намагаються всіма способами переночувати у спальні, де спочивала їхня улюблена зірка.

“Готели роблять все можливе, щоб не розкривати номери кімнат, особливо у разі смерті знаменитості”, – повідомляє Huffington Post.