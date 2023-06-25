Туристичний острів у Фінляндії оголосив себе зоною вільною від телефонів

Навіть під час відпустки буває важко відмовитись від перегляду електронної пошти по роботі чи оновлень друзів у соцмережах, тому туристичний острів Улко-Таміо у Фінляндії вирішив допомогти відвідувачам та оголосив себе зоною, вільною від телефонів. Про це офіційна влада заявила в прес-релізі, пише CNN Travel.

На острові Улко-Таміо – одному з 41 національного парку Фінляндії – не живуть люди, але мешкає безліч рідкісних птахів і рослин, яких відвідувачі можуть побачити під час прогулянки природними стежками або з «вежі для птахів». Там працює мобільна мережа, проте туристам пропонують не користуватися нею та влаштувати собі цифровий детокс.

«Острів Улко-Таміо, розташований біля узбережжя Хаміни, цього літа стане зоною, вільною від телефонів. Ми хочемо закликати відпочиваючих відключити свої розумні пристрої, зупинитися і по-справжньому насолодитися островами», – сказав у прес-релізі Матс Селін, експерт з острівного туризму.

Участь у цифровій детоксикації для туристів на Улко-Таміо повністю добровільна. Тим не менш, співробітники Parks & Wildlife Finland, що управляє островом, сподіваються, що кампанія буде успішною, туристи відключаться від мережі та познайомляться з флорою, фауною та іншими відвідувачами.

«Відключення телефону, вивчення природи та зустрічі з людьми віч-на-віч обов’язково покращать ваш настрій та самопочуття. Ми витрачаємо незліченну кількість годин на перегляд наших стрічок у соціальних мережах, тому невелика перерва в них означає, що у вас з’явиться більше часу для нових вражень», – сказала у прес-релізі Сарі Кастрен, психолог та керівник досліджень Фінського інституту охорони здоров’я та соціального забезпечення .

Відвідувачі можуть провести ніч без телефону на Улко-Таміо в наметах або в будиночку, який обслуговує Parks & Wildlife Finland. Дістатись острова можна на приватному човні, приміському поромі або водному таксі.