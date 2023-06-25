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ТуризмФінляндія

Туристичний острів у Фінляндії оголосив себе зоною вільною від телефонів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристичний острів оголосив себе зоною, вільною від телефонів

Навіть під час відпустки буває важко відмовитись від перегляду електронної пошти по роботі чи оновлень друзів у соцмережах, тому туристичний острів Улко-Таміо у Фінляндії вирішив допомогти відвідувачам та оголосив себе зоною, вільною від телефонів. Про це офіційна влада заявила в прес-релізі, пише CNN Travel.

На острові Улко-Таміо – одному з 41 національного парку Фінляндії – не живуть люди, але мешкає безліч рідкісних птахів і рослин, яких відвідувачі можуть побачити під час прогулянки природними стежками або з «вежі для птахів». Там працює мобільна мережа, проте туристам пропонують не користуватися нею та влаштувати собі цифровий детокс.

«Острів Улко-Таміо, розташований біля узбережжя Хаміни, цього літа стане зоною, вільною від телефонів. Ми хочемо закликати відпочиваючих відключити свої розумні пристрої, зупинитися і по-справжньому насолодитися островами», – сказав у прес-релізі Матс Селін, експерт з острівного туризму.

Участь у цифровій детоксикації для туристів на Улко-Таміо повністю добровільна. Тим не менш, співробітники Parks & Wildlife Finland, що управляє островом, сподіваються, що кампанія буде успішною, туристи відключаться від мережі та познайомляться з флорою, фауною та іншими відвідувачами.

«Відключення телефону, вивчення природи та зустрічі з людьми віч-на-віч обов’язково покращать ваш настрій та самопочуття. Ми витрачаємо незліченну кількість годин на перегляд наших стрічок у соціальних мережах, тому невелика перерва в них означає, що у вас з’явиться більше часу для нових вражень», – сказала у прес-релізі Сарі Кастрен, психолог та керівник досліджень Фінського інституту охорони здоров’я та соціального забезпечення .

Відвідувачі можуть провести ніч без телефону на Улко-Таміо в наметах або в будиночку, який обслуговує Parks & Wildlife Finland. Дістатись острова можна на приватному човні, приміському поромі або водному таксі.

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